Los apodos de las ciudades nunca han dejado de ser curiosos. Si de coherencia se tratara, Lima no debería ser más la ciudad de los reyes; Praga, la ciudad de las 100 torres ni Oslo, la ciudad del tigre. Pero, como pasa con los odiosos sobrenombres que ponen los amigos en el colegio, estos parecen quedarse por siempre; así el gordo ya no sea gordo, y el enano del grupo haya crecido.

Un argentino a finales del siglo XIX dijo generosamente que Bogotá era ‘la Atenas sudamericana’, por la agitación intelectual y los espacios culturales de ese entonces. Si lo fuimos o no, aún es materia de discusión. Lo cierto es que, si algún día lo fuéramos, seríamos la Atenas del siglo V antes de Cristo que padeció la pandemia y la violencia, con una población resignada a suplicarle al dios de la curación.



La descripción que hace Tucídides de la ciudad griega nos debería sonar familiar. Nos habla del sufrimiento de los refugiados, cuenta la desilusión y el desorden social, la pobreza, inseguridad y falta de orden. Como el personaje de Molière que duró muchos años hablando en prosa sin saberlo, la Bogotá de hoy podría estar acercándose a ser esa Atenas de Pericles, sin siquiera imaginarlo.



Podríamos no conformarnos con eso. También podríamos ser ‘la Alejandría del nuevo mundo’. Pero sería esa Alejandría del siglo V (esta vez, después de Cristo) que ya había destruido sus centros académicos más importantes; su biblioteca no era la sombra de lo que fue con la dinastía ptolemaica o incluso con los romanos. Era una ciudad que ya no era reconocida por su belleza o por ser la capital intelectual, sino por la ausencia de orden.



Hoy no sabemos cómo hablar de Bogotá sin pensar en pobreza, inseguridad, suciedad de sus calles, informalidad, edificios pintados por vándalos, entradas vehiculares llenas de cambuches y ciudadanos con baja moral. Los grandes esfuerzos de las instituciones locales parecen insuficientes.



Escribía hace un par de años que crecí escuchando que el mejor español se hablaba acá y que no había un tamal con chocolate más rico en alguna otra parte; veía fotos de las calles y carreras con viejas casonas republicanas; viejos con sombrero y corbata leyendo el periódico mientras esperaban un tranvía, y mujeres y niños bien arropados paseando con tranquilidad.



Explicaba que en esa Bogotá se prefería el ajiaco, se tocaba el piano y en algunas reuniones aún se bailaba el pasillo; se sentía la herencia de los Caros, Cuervos, Pombos y Silvas (y así se cantaba en los colegios). No éramos distrito especial aún, pero éramos una ciudad grande que crecía todos los días (…) era una Bogotá distinta, romántica.



Y no digo que estemos peor que antes. Seguro la pobreza se ha reducido; se ha aumentado el acceso a servicios básicos, y las oportunidades han llegado junto con las nuevas empresas y las grandes universidades. Pero, aun así, esta que vivimos hoy no es la mejor Bogotá que podemos tener.



Nos sobraría cobardía y nos faltaría ambición si nos conformamos con la Bogotá de hoy. Esta ciudad recibe personas de diferentes regiones y países con toda clase de conocimientos y emprendimientos, justo como sucedía en los años sublimes de Alejandría, o de la Bagdad del califato abasí, en el primer milenio de nuestros tiempos, cuando había amor por el saber y la enseñanza, que atraía a estudiosos de todos los rincones.



Cuando dije hace varios meses que debíamos odiar las cosas que no nos gustaban de Bogotá recibí algunas críticas de quienes decían que en lugar de odiar debíamos amar toda la ciudad. Mantengo mi posición: los que odiamos lo trágico de la capital de Colombia, y nos preocupa su evolución, podemos ayudar mucho más que los apáticos a quienes les da igual lo bueno y lo malo.



Que el odio nos aliente al cambio. Es la única forma para que algún día seamos dignos de tener un apodo como el de ‘la Atenas del sur’, por la actividad cultural y la generación de conocimiento, y no por las ruinas que dejamos.



ALEJANDRO RIVEROS