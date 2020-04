Hacer un listado es un acto de libertad. Es el resultado de un proceso cognitivo de reflexión, selección y acto catártico. Hay cierto encanto en enumerar los pecados que nos llevarán al infierno de Moisés, Póntico y Cassiano, o las cosas por las que vale la pena preocuparse, escritas por Francis Scott Fitzgerald a su hija de 12 años en agosto de 1933.



Lo que aparece dentro de los listados nos dice mucho del autor, de sus prioridades, sus pasiones y privilegios. También nos habla de lo que carece, pues un listado es la exclusión de un sinfín de objetos despreciados y descalificados, que fueron eliminados por su falta de valor, o porque hacen parte del infinito que impide mencionarlo todo, y sugiere, como dice el italiano Humberto Eco, el vértigo de un etcétera.

Los listados son una solución artificial del caos. Son un Leviatán creado para generar orden y previsibilidad; el límite que puede haber entre el control y el trastorno obsesivo compulsivo. No importa si hablamos de un inventario artístico como el de los más de 300 caballos paleolíticos pintados en la cueva de Lascaux, el de las mujeres de don Juan en la obra de Mozart, o de una simple lista de compras, de nuestras películas favoritas, o de los pendientes del día.



En las más de 7.200 páginas de notas que dejó Da Vinci (que representan tal vez un cuarto de lo que realmente escribió), el biógrafo Walter Isaacson encontró registros de actividades pendientes que son ejemplo de la curiosidad del artista florentino: tomar las medidas de Milán y sus suburbios, aprender aritmética para sacarle el cuadrado a un triángulo, observar la pata de un ganso y describir la lengua de un pájaro carpintero.



El británico Shaun Usher recogió otros listados a lo largo de la historia, entre estos uno del antiguo Egipto con los motivos por los que un trabajador en el siglo XIII a. C. podía faltar a la construcción de una tumba: estuvo fabricando cerveza, lo picó un escorpión, recogía piedra para el escriba o su esposa tenía el ciclo menstrual. Como explica Usher, las listas existen desde que existe la escritura y permanecen, en cualquiera de sus formas, no solo como una extensión de la memoria, sino como una ventana al corazón de las personas.



Hacemos listas ‒­mentales o escritas‒ todos los días. Nos hemos convertido en autores de este seudogénero literario, sin saberlo. Como Tartufo, quien sorpresivamente se dio cuenta de que llevaba más de cuarenta años hablando en prosa.



Nos gusta hacer listados porque de esa forma sentimos el poder de elegir y excluir, de contar una historia en viñetas que satisfaga el deseo y la razón. Es un acto de generosidad con las cosas que dotamos de reconocimiento y dibujan nuestra identidad. También, una muestra de egoísmo que segrega y aparta lo que consideramos indigno, que ratifica nuestras matrices de bases morales, el sesgo confirmatorio que todos buscamos, las ansias enfermizas de clasificar, dividir, organizar, y de usar un vertiginoso etcétera.



Adenda:



Para esta coyuntura, aquí el listado de las curas usadas para combatir las pestes en los siglos XIV y XV.



- Beber polvo de esmeralda.



- Bañarse con orina.



- Fumar tabaco



- Hacer procesiones y oraciones públicas.



- Flagelarse.



- Frotarse el trasero de una gallina.



ALEJANDRO RIVEROS