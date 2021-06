Con calma porque hay afán

Si corriendo pudiéramos llegar más rápido al año 2050 sin emisiones de carbono, todo sería más sencillo. Pero no hay nada tan fácil, menos tratándose de energía y cambio climático, pues en nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de los colombianos, emitimos en generación de energía un 13 por ciento del total de gases de efecto invernadero.

El conflicto llega porque cuanto más se avanza en equidad social, más aumenta la demanda energética (y las emisiones), y viceversa. Porque la relación entre energía y desarrollo es directa y evidente. Hay estudios que sugieren que el incremento del consumo de energía en 1 por ciento genera a largo plazo un incremento del PIB de 0,40 por ciento.



Por eso hay que actuar con calma y racionalidad, pues las transiciones energéticas toman tiempo. La primera de estas pudo ser en el siglo XIII, cuando en el Reino Unido se cambió la madera por el carbón. Por su parte, el petróleo necesitó 100 años —desde su descubrimiento en 1859— para desbancar al carbón como el energético número uno, ganando terreno a finales del siglo pasado junto al gas natural por su eficiencia y costo reducido.



Aunque hoy se busca una transición más limpia y veloz, no hay un camino eficiente para lograr la descarbonización que excluya de inmediato los hidrocarburos, recuerda Bill Gates en su nuevo libro Como evitar un desastre climático.



En algún momento, seguramente, prescindiremos de ellos, pero aún no. Todavía debemos llevarles gas natural a 10 millones de familias; electricidad al 97 por ciento de la población y combustible a 16 millones de vehículos particulares, taxis, buses y camiones.



Y tenemos que hacerlo al menor costo posible. Especialmente en países en desarrollo donde no es viable masificar tecnologías que aún son costosas y requieren de ‘primas verdes’, es decir, la diferencia entre el costo de un producto que emite gases de efecto invernadero y una alternativa de cero emisiones.



Bien explica Daniel Yergin, en el libro The new map, que el cambio climático es un problema global que requiere de medidas diferentes de cada país. Hay algunos, como Colombia, que deben avanzar hacia la transformación energética al tiempo que cierran las brechas de pobreza en la población más vulnerable (contamos con 1,5 millones de personas sin luz, y 5 millones que cocinan con leña o carbón). Ese es el gran reto de las políticas públicas.



Hoy existe un gran abanico de opciones no convencionales: geotermia, hidrógeno, paneles solares, turbinas eólicas, entre otros, que necesitan incentivos y regulaciones

creativas para bajar los costos, ganar competitividad y superar los problemas de intermitencia. En eso avanzan Colombia y otros pocos países de la región.



Por el momento, debemos concentrarnos en lograr la ‘carbono-neutralidad’ en el menor tiempo y con la mayor eficiencia posible, trabajando en una mezcla de nuevas energías limpias y energías tradicionales con tecnologías de captura de carbono. Solo así cumpliremos las metas ambientales sin descuidar los objetivos sociales, pues nunca tendremos la transformación deseada sin una transición apropiada.



Adenda 1. Tampoco hay camino para lograr la descarbonización que no involucre a los consumidores. Hay que educar a la demanda para hacer un uso racional y eficiente de los recursos. Reitero: este enorme mundo necesita hacer más para que el planeta no siga encogiéndose. Todos debemos cuidarlo, es cierto. Pero no solo por el bien del planeta, a él no le importa, sino por el bien nuestro.



Alejandro Riveros

* El autor de esta columna trabaja actualmente en la industria energética como gerente de comunicaciones y asuntos públicos.