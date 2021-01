Cómo el golf explica a Trump

'Commander in cheat' es un libro de 2019 del escritor deportivo Rick Reilly que describió (predijo) el comportamiento de Donald Trump al perder las elecciones con Joe Biden. En 240 páginas se propuso narrar cómo el Trump golfista podía explicar al Trump presidente. Decía 'sir' Pelham Grenville Wodehouse: “Si quieres conocer el carácter de un hombre, juega golf con él”. Hoy nadie, nadie, quiere jugar golf con el presidente n.°45 de los Estados Unidos.

De acuerdo con testimonios de 'caddies', compañeros de golf, trabajadores de clubes y periodistas, Trump, en el golf, es un mal perdedor, mentiroso, presuntuoso y muy tramposo. Además, no reconoce una derrota ni es amable con los rivales que le ganan. ¿Les suena familiar?



El saliente presidente de Estados Unidos dice que es dueño de más de 14 campos de golf y que posee la más grande colección de campos en la historia. Pero, en realidad, ninguno de sus campos está entre los mejores 175 de Estados Unidos. Según Reilly, la estrategia de Trump es comprar campos a precios razonables, mentir sobre las nuevas inversiones para atraer miembros y demandar a las ciudades para pagar menos impuestos por su propiedad. Incluso dicen que hay un campo de golf donde tiene ocho cabras para poder tener un descuento de impuestos por considerarse “tierra agropecuaria”.



En sus primeros 22 meses como presidente jugó 149 rondas de golf, cerca de una cada cuatro días, y durante sus primeros 19 meses, los viajes para jugar les habían costado a los contribuyentes cerca de 77 millones de dólares. Sin duda es un deporte que lo apasiona, pues no necesita de trabajo en equipo, es dueño del lugar donde juega y el marcador final depende de su conciencia.



Las normas son para todos menos para él. Maneja el carro de golf en los lugares prohibidos ('putting greens' y en los 'tees' de salida), no respeta los turnos, juega por encima de jugadores que van más adelante y es irrespetuoso. Dice haber ganado 18 campeonatos de clubes, pero no hay registro de esto. Por el contrario, se han identificado títulos en momentos donde ese club no funcionaba, e incluso una victoria cuando Trump estaba a 87 millas de distancia.



Sus 'caddies' siempre tienen bolas de golf en los bolsillos para ubicar la pelota de su jefe en mejores lugares, levanta la bola a dos metros del hoyo para evitar fallar el golpe, miente acerca de su hándicap (supuestamente 2,8) y no permite que árboles o lagos se interpongan en su juego; si su bola cae allí, él lo considerará injusto y jugará nuevamente.



El problema de muchos golfistas es que antes de pegarle a la bola pequeña (la de golf) le pegan a la bola grande (la del planeta), y este golpe en el piso impide un buen juego.



Algo similar ocurre con Trump en sus negocios y en su gobierno: hace todo lo posible para que la bola grande no se interponga en sus objetivos.



Una pequeña trampa en golf o un uso inapropiado de las normas para beneficio propio es como un pequeño golpe a las instituciones democráticas. Ambas son alarmas, casi imperceptibles, de la erosión de lo correcto.



No olvidemos que, como decía Levitsky y Ziblatt, la paradoja trágica del autoritarismo es que los asesinos de la democracia usan sus propias instituciones de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla, y, como los tramposos en el golf, tienen un débil compromiso con las reglas de juego, niegan la legitimidad de los adversarios y toleran la agresividad. ¿Les suena familiar?



ALEJANDRO RIVEROS