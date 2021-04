De la Ruta de la Seda a la Ruta del Cacao

La tierra nos ha definido. Somos el país que somos, con todas sus maravillas, defectos, barreras y oportunidades, gracias a (por culpa de) nuestra geografía.

Las vastas montañas, la densa selva y la agresividad de muchos terrenos –esas mismas que disfrutaron y padecieron Humboldt, Mutis y Bolívar– han hecho difícil la comunicación entre ciudades, lo que se ha traducido en menor competitividad, regionalismos marcados y costosa infraestructura. Lo que sirvió de frontera natural en contra de invasores nos aisló física y mentalmente, y se convirtió en el gran enemigo para el desarrollo.



Hace pocos días, El País de España publicó un artículo sobre la Ruta del Cacao, un proyecto de cuarta generación que tendrá una extensión de 148 kilómetros, dos túneles y 19 puentes que mejorarán la conexión vial del oriente de Colombia. Genera algo de esperanza (y recelo a la vez) y nos recuerda los beneficios de la conectividad física.



También nos hace pensar en la Ruta de la Seda del continente euroasiático, que conectó a los grandes imperios Romano y Han que ocupaban tres cuartas partes del continente. Durante varios siglos, esta vía no solo permitió el intercambio de la seda, sino también facilitó la comunicación de ideas, formas culturales e inventos como la brújula, el papel y la pólvora. Configuró el mundo moderno.



La geografía de Eurasia en la periferia propició la aparición en las estepas de tribus como los hunos, los cumanos o los magiares, que aprovechaban la Ruta de la Seda para asaltar, conquistar territorios, amenazar a las sociedades agrarias y desequilibrar el sistema. Eran piratas berberiscos sin barco; eran guerrilleros latinoamericanos sin comunismo.



Estas estepas no eran propicias para la ocupación humana por sus altas temperaturas en verano y su inclemente frío en invierno, que podía llegar a los -20 °C. No era un área que incentivara la agricultura por lo que sus habitantes eran nómadas desplazados que intentaban sobrevivir.



Eran tierra de nadie. No había ley ni orden, como en algunas zonas rurales que rodean la Ruta del Cacao. Solo la aparición de la tecnología logró que los pueblos avanzados desequilibraran la balanza y tuvieran una ventaja frente a los bárbaros. Pero para llegar a eso tuvieron que pasar muchas incursiones, muertes y saqueos.



La Ruta de la Seda marcó el avance de las civilizaciones más importantes durante varios siglos. El flujo de personas, conocimiento y filosofías construyó una historia comercial y política que fue símbolo de desarrollo. Es lo que causa la infraestructura, al fin y al cabo: inversión, empleo y competitividad.



Colombia tiene un atraso en obras. Difícilmente hemos empezado a superar el aislacionismo que implica vivir en un paraíso natural.



La Ruta del Cacao, que beneficiará a más de 900.000 habitantes, es menos larga que la que unía a China con el Mediterráneo, pero significa un proyecto más que ayudará a que a Colombia la definan las obras que decidimos hacer y no la geografía que nos tocó.



Adenda: Las entradas a Bogotá por el norte son rutas inseguras y desordenadas; sin autoridad. No es apta para los carros, no es apta para las bicicletas, y mucho menos para los peatones. Es tierra de nadie, como las estepas euroasiáticas.



Alejandro Riveros