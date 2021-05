Colombia y su negación a evolucionar

Éramos unos animales cualesquiera. Hace millones de años no éramos diferentes a otros simios, felinos extintos y más animales que deambulaban sin rumbo fijo, en la búsqueda de comida y abrigo.

Pero la biología permitió que nuestro camino tuviera un destino distinto a los demás y evolucionáramos a tal punto de ser la especie más mortífera de la historia del planeta, la única capaz de llegar a Australia caminando hace 45.000 años para acabar con su biodiversidad, la única que prefirió quedarse en parcelas para cultivar trigo en vez de vagar para recolectar y cazar lo necesario para vivir.



Somos una especie extraña en un género que tuvo mutaciones hasta convertirnos en lo que hoy somos: Homo sapiens evolucionados, racistas, machistas, xenófobos, violentos y egoístas. Y eso fue producto de la cultura y de las ficciones, no de la naturaleza. No hay razones científicas que avalen las tiranas premisas de que el hombre es más fuerte que la mujer, que los arios son mejores que los negros o que los que no creen en dios son más inteligentes que los creyentes. Tampoco que quienes salen a las calles a protestar son mejores ciudadanos que quienes no lo hacen. O viceversa.



Han sido sofismas y barreras mentales que nos han impuesto conceptos erróneos sobre supremacía y diferencia. ¡Claro! todos somos diferentes y nacimos con capacidades particulares, producto de la genética, pero el color de piel, la presencia o ausencia de útero o la forma de pensar no hace mejor o peor a alguien.



¿Qué se puede decir de las diferencias culturales que limitan la resolución de conflictos? Allí parece que sí hay sapiens mejores que otros que son capaces de enfrentar crisis sin caer en la trampa del canibalismo o el resentimiento. Y hay sapiens inferiores a otros que cuando se enfrentan a una nueva barrera no reaccionan en consenso, con autoevaluación franca ni responsabilidad.



Qué envidia dan los japoneses que después de tantas humillaciones internacionales y de guerras civiles se unieron para identificar el modelo de país que querían y adaptarse a las circunstancias para tener una mejor educación, ejército e instituciones. Lo hicieron con paciencia y tolerancia.



Qué envidia da también la Chile democrática de los 90 que abandonó la intransigencia política para sacar adelante el país dividido dejado por Pinochet; o la Alemania pos Segunda Guerra Mundial que, al haber perdido una cuarta parte de su territorio y cedido el resto a la ocupación extranjera, decidió poner en marcha las reformas necesarias para convertirse en potencia económica.



La cultura ha hecho que el camino colombiano sea distinto y seamos una sociedad que se tira piedras a sí misma hasta convertirse en la especie más mortífera para su propia gente.



Nos hemos matado por todo y por nada. Siempre. Desde nuestro nacimiento como nación (¿nación?), cuando quisimos separarnos de los españoles, hasta el día de hoy, cuando vemos a la masa pelear contra la masa. A muerte, sin tregua.



Upheaval se llama el libro de Jared Diamond que cuenta cómo cuatro países salieron de la crisis que vivían. En algunos casos se trataba de problemas políticos, sociales, económicos, incluso culturales, que impedían su crecimiento. En todos fue fundamental la aceptación de la responsabilidad en las acciones, la identidad nacional, la asunción de fracasos nacionales y el liderazgo.



Si en Colombia no encontramos ninguno de estos factores para resolver el actual caos social y político, seguiremos comportándonos como animales benévolos con la anarquía, la corrupción y el dogmatismo, deambulando sin rumbo, con ningún interés de nación y demostrando día a día, muerte tras muerte, nuestra negación a evolucionar.



Alejandro Riveros