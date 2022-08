Los 500 de Magallanes y los 13.500 millones de la Nasa

Siempre he querido creer que fue Fernando de Magallanes quien hace 500 años le dio la vuelta al mundo luego de salir de Sevilla hacia un lado del planeta para regresar desde el otro, después de tres años menos algunos días.

No importa que la historia diga lo contrario. No importa que el cronista Antonio Pigafetta explique cómo su empresa, luego de abrir una ruta comercial hacia las Indias Orientales, fue un desastre y su estrecho, un cruce inservible; que fue traicionado por su tripulación y muriera en 1521 en una isla de Filipinas por un proyectil de caña en su rostro y quien sabe cuántas lanzas más en su cuerpo. Irrelevante, porque esa absurda muerte, como dice Stefan Zweig, le quitó la vida a Magallanes, pero no la victoria.



Este militar y navegante portugués malacarudo, sin habilidades sociales y sin carisma merece ser recordado por haber llevado a más de 230 hombres y cinco barcos por el océano Atlántico, atravesando el estrecho de Todos los Santos en la Patagonia, y por haber seguido rumbo al sudeste asiático para bordear África y regresar a España sano y salvo. Ese era el destino que nunca ocurrió.



Fue el vasco Juan Sebastián Elcano quien completó la proeza y terminó abanderando la expedición que criticó y a la que se sublevó. Es trágico que haya sido él y no Magallanes quien remolcara La Victoria hasta Sevilla para ser recibido como héroe por una hazaña que nos machaca que la historia es injusta y que no siempre dios sabe cómo hace sus cosas.



Este próximo 8 de septiembre se cumple el aniversario del primer viaje de circunnavegación documentado, cuando el mundo era más pequeño y no había poeta que describiera una realidad que aplastara esas leyendas de mares y tierras ingobernables.



Ese día conmemoraremos el ingenio y atrevimiento de la humanidad para mover las fronteras de la intuición y de la geografía posible, para buscar agrandar el lugar donde vivimos y reconocer lo equivocados que estábamos interpretando algunos libros sagrados.



Y qué justicia se les hace a esos 500 años de la vuelta al mundo justo ahora que se publican las fotografías de estrellas y galaxias a 13.500 millones de años luz, una distancia extraña confundida con el tiempo, porque el tiempo es tan confuso que hoy avanzamos viendo de para atrás.



Antes la civilización navegaba de oriente a occidente buscando adelantarse al encuentro con el sol saliente; hoy navegamos de abajo hacia arriba buscando ver más allá de ese mismo sol.



Nunca nos ha bastado lo que nos alcanzan a mostrar los ojos. Ahora la humanidad quiere seguir sintiéndose pequeña y descubrir qué tan grande es el universo, cómo se originó, cuál es la ruta más corta para llegar a tierras habitables. Tenemos ganas de salir y llegar a otro planeta atravesando estrechos oscuros, mares estelares y barreras ideológicas como las medievales. Ansiamos una nueva proeza como la de esos marineros del siglo XVI para seguir celebrando el conocimiento y la ciencia, dos valores innegociables que nos hacen comprender que lo que pasó hace 500 años y hace 13.500 millones de años nos maravilla de la misma forma.



ALEJANDRO RIVEROS



(Lea todas las columnas de Alejandro Riveros en EL TIEMPO, aquí).