A veces envejecemos y morimos. A veces, no

Que hay una medusa enana en el mar del Mediterráneo que sobrevive a la vejez, reportó hace unos días la BBC. Que al pasar el tiempo rejuvenece sin experimentar el deterioro que ocasionan los achaques, la ausencia de memoria y el cansancio. Le hace conejo a la muerte natural. Es al parecer una cuestión de genes o de evolución que contradice la frase favorita de nuestros profesores de biología: todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos.



(También le puede interesar: Los 500 de Magallanes y los 13.500 millones de la Nasa)

No cabe duda de que esa medusa solo se encuentra tan lejos de Colombia como en las costas italianas, pues por estos lados la evolución no permitiría —y que dios no lo quiera — que alguien o algo viviera eternamente. Nadie lo querría de todas formas. No en un país que se desgasta diariamente con noticias peores que las anteriores. Batimos nuestros propios récords de masacres, pobreza y corrupción, como si esa vara de tragedias —siempre alta — nos retara a subirla tanto como antes no era imaginado.

La inmortalidad en un país como Colombia sería insoportable y nos haría falta envejecer para sentir nostalgia de los momentos felices y para que las neuronas muertas y el cerebro encogido nos hagan olvidar las desdichas.

Por eso dicen que es bueno morir y considerar la muerte sin miedo y con dignidad. Dice el escritor Eric Weiner que debemos aprender a morir como Montaigne, el filósofo moralista francés del renacimiento que creó el ensayo. Estaba tan obsesionado con la muerte como ningún otro pensador, incluso le tenía cariño, se acercaba a ella respetuosamente al punto de no querer despreciarla. Cuando evitamos la muerte, cualquier otro placer se apaga, decía.

Pobres colombianos cuyo final también puede depender de un depredador, de alguien que de forma egoísta y respondiendo a los principios más bajos de su determinación decida acabarnos sin aviso FACEBOOK

TWITTER

Es extraño Montaigne para todos los que han sufrido la muerte de algún ser querido o para los que tememos a su inevitable llegada, a la incertidumbre del cuándo y cómo. Ante eso repite: “si no sabes cómo morir no te preocupes, la naturaleza te dirá qué hacer en el acto, plena y adecuadamente. Hará perfectamente la tarea por ti. No te atormentes ahora por eso”.

Es bueno ser mortal cuando se ha vivido bien y, aún más, cuando se ha vivido mal. Pobre medusa mediterránea cuyo final depende de un depredador, de alguien que de forma egoísta y respondiendo a los principios más animales de la naturaleza la engulla sin aviso ni contemplación. Pobres colombianos cuyo final también puede depender de un depredador, de alguien que de forma egoísta y respondiendo a los principios más bajos de su determinación decida acabarnos sin aviso ni contemplación.

Si se ha vivido muchos años, se habrá vivido todo. Cada hora recorrida es igual a todo el tiempo posible en la juventud. También en la vejez, época que se enfrenta con aburrimiento y mala cara porque nos devela los defectos del carácter que, dice Cicerón, no son deficiencias de los años sino amplificaciones de nuestros rasgos de personalidad. Si la muerte era amiga de Montaigne, la vejez era la novia de Cicerón. No hay mayor satisfacción que una vejez pausada y consagrada al conocimiento, afirmaba.

Es triste pensar en la muerte, pero lo es más pensar en una vida triste. Todos los días envejecemos y morimos; todos los días vivimos y algo nace dentro de nosotros. Algunas veces los colombianos se sienten tan jóvenes y llenos de vida como la medusa mediterránea, a veces, naturalmente, no.

ALEJANDRO RIVEROS GONZÁLEZ

(Lea todas las columnas de Alejandro Riveros González en EL TIEMPO, aquí)