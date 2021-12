Luego de dos años tan difíciles, en particular para tantos niños y jóvenes a los que los adultos y dirigentes dejamos literalmente agobiados y dolientes, bien vale aprovechar estos días de adviento para pedir todo lo que queramos "por los méritos de nuestra infancia", confiando en que siendo estas aspiraciones tan ambiciosas y obvias no nos sean negadas y, por supuesto, nos permitan construir una Colombia mejor.



Para construir un país mejor deberíamos aspirar a formar colectivamente una juventud que tenga una sólida formación académica: que sepa pensar, que se atreva a resolver problemas con soluciones audaces y que, sobre todo, reconozca que la única forma de construir un mejor futuro es hacer esfuerzos extraordinarios por entender la realidad.



Deberíamos aspirar también a formar una juventud sensible, no solamente a las necesidades del otro sino también a las propias. Que no le tema a la fragilidad, que tenga el coraje de saber pedir (y ofrecer) ayuda, que sepa vivir en la incertidumbre y que le dé valor a sus emociones.



Convendría que en el futuro tengamos una sociedad edificada en principios firmes, y para que así sea necesitamos una juventud con carácter: que sepa decir ‘no’, que tenga claridad de sus propios límites y que sepa ponerlos, y que actúe en privado de la misma manera que lo hace en público.



También resultaría imperioso construir una sociedad que le dé importancia a la salud física y mental: que abogue por asegurar que nuestros jóvenes no caigan en las tentaciones que les plantean quienes les venden abismos llenos de riesgos; que crezcan entendiendo la necesidad de escuchar las necesidades del otro, y que sepan acompañarlas asertiva y decididamente.



Si estas fueran nuestras aspiraciones, todo lo que tendríamos que hacer para aprovechar esa posibilidad de pedir ‘todo lo que queramos’ podría concretarse en un solo deseo: que los adultos seamos capaces de dar ejemplo.



Formar jóvenes capaces, sensibles, con carácter y sanos requiere que sus padres de familia, maestros y dirigentes encarnen esas características y las cultiven a diario. Y construir una sociedad enmarcada en esos propósitos requiere que exijamos de nuestros líderes (los que están elegidos y los que estamos por elegir) condiciones equivalentes.



El inicio de un nuevo año representa –como lo dice una vieja película– una nueva oportunidad para todos. Ojalá para nuestros niños y jóvenes el 2022 sea la oportunidad de vivir la vida desde la primera fila que les corresponde, y no desde la sala de espera en la que arbitrariamente los hemos puesto. Para todos los adultos, ojalá el 2022 sea el momento para asumir de una vez por todas nuestra verdadera responsabilidad con la educación.

ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA

