Gas LP, la alternativa energética para el país

Dice la más reciente Encuesta de Calidad de Vida del Dane que un total de 5’580.800 colombianos utilizan la leña, el carbón y materiales de desecho como fuente energética para cocinar sus alimentos. Un hecho preocupante, si se tiene en cuenta que estos combustibles sólidos, altamente contaminantes, generan severos problemas de salud en sus usuarios, además de la deforestación que ello implica.

La acumulación de los humos tóxicos emanados por la leña dentro de las cocinas de los hogares que utilizan este combustible sólido tiene consecuencias nefastas en Colombia y en el mundo. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2.600 millones de personas en países en vías de desarrollo cocinan con leña o residuos y como consecuencia de ello 4 millones mueren anualmente –más que la suma de decesos causados por el VIH/sida, el paludismo y la tuberculosis–.



El estudio ‘Charting the success of LPG distribution in India, an exceptional energy case study’ –publicado en julio de 2020 por la World LPG Association– reveló que las emisiones generadas por la leña dentro de una vivienda o cocina, equivalen a inhalar el humo de 400 cigarrillos. El Departamento Nacional de Planeación (2017) indicó que la contaminación intramural generada por la leña produce 2.286 muertes anuales y ocasiona serias afecciones en 1,2 millones de personas, con costos por mortalidad prematura y atención de enfermedades que superan los 3 billones de pesos.

El Gas LP (GLP) es utilizado por más de 12 millones de colombianos en el 95 % del territorio nacional (1.050 municipios, principalmente en las áreas rurales) y es el combustible más competitivo para reemplazar el uso de la leña. Lo es para la gente más pobre en las ciudades y para quienes viven en zonas alejadas, donde no es eficiente económicamente construir líneas de transmisión de electricidad o gasoductos para llevarles el gas natural. De hecho, se ha cuestionado el uso de recursos estatales para cofinanciar el tendido de gasoductos en regiones del país con baja densidad poblacional.



Frente al consumo de la leña y la necesidad de reemplazarla por Gas LP, el país cuenta con una excelente experiencia desde el año 2013, cuando por primera vez se puso en funcionamiento el llamado ‘Plan piloto de subsidios al GLP en cilindros’, actualmente en siete departamentos: Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, San Andrés Islas, Amazonas y Vaupés, que hoy deberían gozar de un subsidio de alrededor del 50 y 40 por ciento del consumo mensual de subsistencia, para las familias de estratos 1 y 2, respectivamente. En la práctica, los porcentajes son mucho menores, porque el precio utilizado para calcularlos es de hace varios años, cuando se empezó el programa en cada departamento.



Dado que los precios de venta de los productores a las empresas distribuidoras han tenido un alza sostenida desde hace más de un año (incremento de 2,4 veces en 2021), es urgente que los subsidios que se otorgan al consumo de Gas LP en cilindros se amplíen a todo el país. Hoy solamente se asignan 62.000 millones de pesos para atender 300.000 familias que consumen Gas LP. No es equitativo que los usuarios de estratos 1 y 2 no gocen de subsidio al consumo del Gas LP, mientras que para los demás servicios públicos sí los hay. De las enormes cifras de subsidios asignadas a otros combustibles (12 billones a la gasolina) altamente contaminantes, bien podría asignarse una suma que permita ampliar el cubrimiento de los subsidios a los consumidores de Gas LP en todo el territorio nacional.

ALEJANDRO MARTÍNEZ V.

*Presidente de la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA