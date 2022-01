Una revolución ambiental

Han pasado algunas semanas desde el estreno de ‘No mires arriba’, película satírica de Netflix que buscaba mostrar cómo reaccionaba el mundo frente a la emergencia del cambio climático. En la película se ven la indiferencia de los líderes, la polarización de la sociedad y el entendimiento de la emergencia (para ellos, un asteroide que viene a acabar con la Tierra, mientras que para nosotros es el calentamiento global) como un telón de fondo. Han pasado algunas semanas, que en la rapidez de la información en la que vivimos pueden traducirse en años. Superamos la crítica fácil de si nos gustó o no la película y también, de forma rápida, la discusión de fondo que nos planteaba, lo cual me parece un peligro.

La sociedad vive en una marea de información. Reflexionamos, pensamos y cambiamos, por el lapso de una semana o dos, pero luego volvemos a los mismos hábitos de siempre. Consumimos alimentos en envases de plástico de un solo uso, animales como si estos hubieran venido al mundo solo a alimentar nuestros caprichos alimentarios y llenamos de basura los parques, las playas y las calles, sin pensar en la posibilidad del reciclaje o el daño ambiental que esto supone. Parece que nos acordamos del cambio climático, de las consecuencias actuales y hacia el futuro, de forma infrecuente. Hace falta una película, un documental, algún video amarillista de los polos derritiéndose para hacer entrar a todos en razón por un periodo no mayor de dos semanas.



Los jóvenes nos hemos dado cuenta de esto, de la inmediatez de la información y de su ineficacia para combatir los problemas del mundo. Cada vez es más frecuente ver niños ambientalistas que gritan en los congresos mundiales que los dirigentes deberían hacer algo al respecto, también son más las organizaciones que se nutren del voluntariado joven para limpiar playas y ayudar a animales sin hogar, incluso son más los ‘tiktokers’ encargados de promocionar comida vegana y darles una nueva vida a los desechos.



El mundo sí está cambiando. En Bogotá, entre el 2020 y el 2021 se abrieron al menos seis restaurantes nuevos que prometen a los comensales ser ecosostenibles, promotores de un desarrollo del agro nacional y vegetarianos. A pesar de la pandemia y la reactivación, que ha sido lenta, es posible ver que siguen estando en pie y creciendo estas ofertas que parecen una nueva moda, pero que para muchos jóvenes representan el futuro. A los jóvenes sí nos importa lo que sucede con nuestro planeta y no estamos dispuestos a esperar que los políticos despierten del letargo que nos llevará a la destrucción medioambiental.



Solo cinco congresistas se han declarado abiertamente animalistas y medioambientalistas, pero esto resulta francamente desesperanzador cuando sería importante que todos tuvieran una visión unívoca en cuanto a la protección de la flora y la fauna del país. Lo anterior me recuerda lo que sucede en la película antes mencionada, en la que la política parece hacerse la de la vista gorda frente a un problema que nos respira en la nuca. Sin embargo, para la Cámara, al menos de Bogotá, es posible ver que hay más jóvenes dispuestos a poner sobre la mesa el cuidado del medio ambiente. Esperemos que eso haga la diferencia para mejorar las prácticas de reciclaje, obligar a las empresas de alimentos a usar menos plástico en sus empaques, sacar más líneas vegetarianas y proteger a los animales de prácticas aberrantes como la tauromaquia.



Los jóvenes esperamos con ansias que el gobierno entrante haga una mejor gestión por los temas ecológicos, pero no vamos a esperar pacientes. Seguiremos haciendo activismo en redes, cambiando de a pocos nuestra alimentación, apoyando a campesinos y restaurantes con opciones reales vegetarianas y obligándonos a ser cada vez más eco sostenibles.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



