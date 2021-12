Un centro fortalecido y social

Cuando ocurre un estallido social, normalmente aparecen dos posturas contrarias: la primera, preocupada por la seguridad y el incumplimiento de la ley, del contrato social y de las normas básicas de convivencia. La segunda, preocupada por exigir mejores derechos para la población y la necesidad de un cambio profundo de algunos aspectos de la sociedad.

Así, pues, se delimitan las opciones de derecha e izquierda en un país, respectivamente. En las recientes elecciones de Chile fue posible evidenciar estas dos fuerzas pujantes. Por un lado Boric, que representaba la izquierda preocupada por los cambios estructurales, el cumplimiento del nuevo contrato social que acaba de adquirir el país y la educación (por su historia como líder estudiantil).



Por otro lado, Kast un personaje que en sus posturas de derecha radical recordaba mucho a Bolsonaro. Los ojos del mundo estaban sobre estas elecciones, esperando ver si los estallidos sociales permitían un giro a la izquierda o una radicalización a la derecha que se sumara a los gobiernos autoritarios que rigen a varios países en el mundo.



Colombia también se encuentra en un momento poslucha social y, ahora que podemos analizarlo a la luz de lo que pasó en Chile, es posible afirmar que el país siempre ha vivido esta lucha entre dos formas distintas de entender el mundo y las situaciones: las leyes, la seguridad y el consenso social contra el cambio, exigir derechos y transformar el modelo socioeconómico o político. De este modo se han librado luchas como las de los indígenas contra los españoles, liberales contra conservadores, Uribe contra las Farc, paz contra seguridad y, en un futuro próximo, inacción contra el continuismo.



Sin embargo, creo que Colombia tiene un camino muy distinto a la polarización a la que ha estado condenada, ya que con el pasar de los años los colombianos han venido consolidando una opción de centro que, ahora más que nunca, parece tener la fuerza necesaria para romper con una lucha histórica entre dos bandos. Este centro que proponen los exponentes de la Coalición Centro Esperanza resulta atractivo, pues trae ideas nuevas para combatir problemas estructurales de antaño, asunto que parece que la derecha debilitada no ha sabido interpretar porque recicla discursos que ya no calan en la sociedad. Por otro lado, dos candidatos del centro (Fajardo y Gaviria) cuentan con una experiencia administrativa exitosa de la que carece la izquierda, así como una rectitud moral que les evita caer en los juegos populistas a los que recurren los extremos.



A modo de predicción, producto de la proyección de un deseo para el 2022, y a pesar de que las encuestas no han favorecido a la Coalición de la Esperanza, considero que en estas elecciones somos los jóvenes los que debemos dar un golpe importante de opinión en las urnas y demostrar que no nos dejamos llevar por la indignación que recoge nuestra izquierda, sino que también somos capaces de reconocer el populismo, primar las ideas y la experiencia efectiva por encima de esa indignación que nos llevará a la inacción.



En Chile se eligió un gobierno inexperto de izquierda. Habrá que ver si eso funciona o se vuelve una combinación de AMLO y Duque. En Colombia aún tenemos la posibilidad de cerrar un capítulo de lucha de bandos y encontrar en la conciliación de un centro lo mejor de los dos mundos que augura un progreso real en lo social y en lo económico para el país.



La tarea no es fácil, todos queremos acabar con la pobreza y con la desigualdad, pero el “cómo hacerlo” nos distancia y estoy convencido de que el centro logra conciliar la propuesta social de izquierda y darle un rumbo sin caer en discursos gastados como hace la derecha. La tarea es escuchar y conciliar, como hizo Boric, crear un centro fortalecido y social.



ALEJANDRO HIGUERA



(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO aquí).