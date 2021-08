Revestir las estatuas de historia

En ‘El príncipe feliz’ de Oscar Wilde, el autor nos narra cómo una estatua, con el paso del tiempo, pierde su valor y, por tanto, el símbolo evoca sentimientos de profundo desprecio. Las estatuas sirven para decorar los espacios públicos, pero también para enaltecer a ciertas personalidades que han engrandecido nuestra historia y que nos hacen sentir unidos a un pasado colectivo.

En la coyuntura social que vivimos actualmente, los manifestantes han decidido tumbar las estatuas, los símbolos y reescribir la historia. En un país con un proceso de memoria histórica tan debilitado por la política y la mala gestión, la destrucción de las estatuas por los manifestantes atenta contra nosotros mismos.



Sin duda alguna, entiendo que la destrucción tiene una doble motivación: por un lado, vemos la necesidad de reclamar los espacios públicos como lugares que deberían estar alejados de la vigilancia política. La cual han asociado con los procesos instaurados por los colonizadores y replicados todos los días en un ejercicio sistemático de eliminar la diferencia. Pero, por otro lado, es también un llamado, a través del espectáculo, a la búsqueda de nuestra historia y a la resignificación de los símbolos que nos unen como país.



Muchas personas desconocían a las personalidades que reposaban en ciertos lugares escondidos de nuestras ciudades y no fue hasta el momento de su destrucción que pudieron saber dónde se encontraban, por qué estaban ahí y, en una mayor medida, quiénes eran esos personajes. La destrucción, en este sentido, resulta provechosa para que la ciudadanía despierte del letargo antirreflexivo histórico en el que vivimos y hará falta agradecerles a los manifestantes por hacernos buscar en libros o en Google sobre aquellos personajes que descansan en mil pedazos. El proceso de búsqueda nos ayuda a salir del discurso maniqueo de que existen personajes históricos con solo bondades para destacar.



Todos los personajes son humanos, por tanto habrán tenido sus acciones reprochables y sus acciones admirables, pero es necesario que sepamos ambas para sanar nuestra relación con la historia y tener ideales comportamentales más cercanos a la realidad humana, la cual está lejos de ser blanca o negra, y está más cercana a ser siempre una amalgama de grises.



Vale la pena preguntarse qué va a pasar cuando pase el espectáculo. Nos quedaremos con un espacio vacío y muerto en las ciudades. Un espacio que no evoca historia, pero tampoco sentimientos. Sin duda, creo que es necesario que nos replanteemos estos actos de destrucción para que busquen lo contrario: construir. Podemos tumbar todas las estatuas, podemos quitar todas las placas, podemos incluso cambiar la historia de nuestro país en los libros de texto, pero no podemos pretender que ahí acabe la lucha.



Es necesario pensar en cómo les vamos a explicar a las nuevas generaciones la historia del país, cómo vamos a contarles lo bueno de los personajes y lo malo que también tuvieron y cómo les explicamos a las nuevas generaciones la función histórica de las estatuas para que no sean como la golondrina de Wilde y piensen: “¿para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia?”. Más que una destrucción de nuestras imágenes y de nuestra historia, deberíamos promover la intervención, el revestimiento con información de nuestras estatuas para que nos cuenten todas las verdades que hay detrás del poder estar en la cima de una colina con “un gran rubí rojo que ardía en el puño de su espada”.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR