¿Por qué no se van?

Una vez, en una aplicación, conocí a Alejo, hablamos como se suele hacer en las primeras interacciones, nos vimos para ver una película y luego seguimos hablando de forma esporádica. Había estado por un breve tiempo en Colombia, estudiaba en Vancouver desde hace un año y estaba aquí visitando a su familia. Su plan era devolverse y en lo posible quedarse allá. Evidentemente, entre los dos no iba a suceder nada, todos sabemos cómo funcionan las relaciones a distancia.

A los pocos meses, Alejo conoció a otro colombiano en Vancouver. Se enamoraron porque los dos hacían pódcast y les encantaba hablar de moda. Iban en serio. Subían fotos todo el tiempo, haciendo lo que normalmente hace uno con su pareja, y luego decidieron irse a vivir juntos. Para ese entonces yo ya no hablaba tanto con Alejo, pero me parecía un paso muy arriesgado. A veces, uno ve la vida de la gente como si fuera una serie y sigue juzgándola desde su punto de vista. La comodidad de las redes sociales nos permite disfrutar del otro sin interactuar con él, la misma razón por la que leemos libros: por el ansia de las historias y del chisme, como decía mi profesor Barrero en la universidad.



Al igual que cuando uno ve una serie, veía a Alejo y su novio esperando que algo malo sucediera de repente: no encontraran trabajo, entraran en crisis económica o descubrieran una infidelidad (como si eso se publicara en las redes). Pero simplemente no pasó; contra mis expectativas de ‘voyeur’, ambos se volvieron exitosos en lo que hacen y todo parecía mejorar, lo que genuinamente me alegraba. Viajaron a conocer a las familias de cada uno y luego volvieron a irse a seguir construyendo su casa juntos, que por demás es divina.



A esta historia podría sumar la de María, que se fue hace poco del país porque la habían amenazado varias veces por sus posturas ideológicas; la de Sebastián, que decidió irse a estudiar una maestría con muy pocos ánimos de volver; la de Jaramillo, que ha hecho hasta lo imposible por conseguir una residencia en otro país, prefiriendo vender tintos de Starbucks a seguir en donde no valoran su carrera; y podría sumar las historias de mis compañeros de psicología y de diseño que terminaron en España porque preferían estudiar un máster a seguir refrescando la página de El Empleo, esperando que arrojara resultados diferentes a la opción del ‘call center’. A veces, movido por todas esas historias, me he levantado preguntándome si debería volver a pensar en la idea de emigrar lejos de este país. No sé si aquí en esta ciudad esté lo que busco en materia laboral, relacional y proyectiva, y creo que ese sentimiento es el de muchos colombianos, como lo demostró la reciente encuesta de Invamer. Este es un país que se quedó sin su encanto.



No solo estamos atiborrados de noticias negativas –corrupción, atentados e incompetencia estatal–, sino que también somos un país en el que no hay oportunidades, en el que la industria creativa, la investigación y las empresas son aburridas o están desfinanciadas. Nos falló la economía naranja y también les falló su capacidad para proponernos un futuro a los jóvenes. En este país ya no provoca quedarse porque cada vez son más largos los trancones, más difíciles las opciones de cambio político y más incierto el panorama económico. Sobre todo, me gustaría señalar que cada vez son menos los jóvenes que cantan “por qué no se van”, de Los Prisioneros, para reivindicar lo nacional, y más los que la gritan para sentirse alentados a emigrar. Creo que el año pasado salíamos a marchar para buscar alguna clase de cambio, pero ahora solo esperamos que pase lo mejor en las elecciones y que de verdad se geste lo que anhelamos porque ya gritamos, ya exigimos y se nos han acabado las ganas de seguir soñando en este país.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



