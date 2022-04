Nuestra generación, más que ningún otra, ha tenido la posibilidad de acercarse a los cuerpos desde una perspectiva lejana al tabú. El auge del reguetón permitió, entre otras cosas, reivindicar el deseo, promocionarlo y hacerlo visible en una sociedad que siempre reservaba el cuerpo para lo íntimo. Los movimientos feministas reconocieron la necesidad de hablar del cuerpo y entender cómo la sociedad configura a los individuos dependiendo de aquello que les fue asignado entre las piernas por azar.

Las redes sociales como Instagram y TikTok se convirtieron en plataformas para mostrar el cuerpo, sus movimientos y sus capacidades. Y, aunque preferiría no mencionarlo, el internet también permitió que el acceso a la visualización del sexo, al consumo de cuerpos a través de una pantalla, fuera más fácil para cualquiera con un computador. Byung-Chul Han, en ‘La agonía del eros’, muestra que nuestra sociedad ha caído tanto en la exposición del cuerpo y del sexo que ha perdido su capacidad para desarrollar una narrativa erótica o de respeto ya que le exigimos al cuerpo ser lo que la sociedad considera bello, aceptable o deseable, dejando de lado lo que es.



Todas las propagandas que vemos están relacionadas de alguna forma al cuerpo, bien sea como promotor de otros productos o como producto en sí mismo. No podemos escapar de la narrativa corpórea. Hannah Arendt, en ‘La condición humana’, menciona que el cuerpo es de lo único de lo que, “lastimosamente” para el trabajo y los medios de producción, no podemos desprendernos y, de alguna u otra forma, nos entorpece para nuestros fines como sociedad.



El cuerpo necesita descanso, necesita alimento y necesita reproducirse y todas estas son acciones que requieren de una pausa en el trabajo que nos ha sido asignado. Sin embargo, el cuerpo también representa hoy en día un impedimento para poder interactuar con otros, se nos ha vuelto motivo de excusa para no construir puentes. Juzgamos a una persona por ser de una raza, nos sentimos con la autoridad para determinar qué tallas son deseables y, también, permitimos destruir al otro por sus preferencias de vestimenta o de estilo de cabello.



Nuestra sociedad se ha encargado de convertirse en una oda al cuerpo, pero solo de algunos cuerpos. Hoy, algunos creen que pueden fungir como tías indeseables que opinan sobre si el sobrino está gordo, flaco, alto o bajo. Otros se sienten con la autoridad de opinar sobre los cuerpos ajenos como si las personas por sí mismas no se dieran cuenta de que su cuerpo puede o no estar bajo los estándares de belleza de la sociedad. Los cuerpos que no encajan en los parámetros siguen siendo motivo de burlas que cada vez generan menos risa.



Nuestra generación es mucho más consciente del sentir del otro y de la narrativa del cuerpo en la que estamos inmersos, ha sabido callar sus opiniones frente a los cuerpos de los otros porque reconoce que los comentarios y burlas tienen poder, en muchos casos, negativo. No es gratuito que desde hace algunos años aumentaran los casos de depresión, ansiedad y también los desórdenes alimenticios, asociados a ese no poder encajar dentro de lo que exige la sociedad sobre mí y sobre mi cuerpo.



Como decía Popper, debemos exigir intolerancia frente a la intolerancia. Exigirles a los comediantes que se abstengan de hacer chistes que refuercen la idea de unos cuerpos deseables y otros indeseables, de unas razas preferibles a otras o de un género superior a otro. Replicar estos comentarios ‘graciosos’ que se oyen en las diferentes emisoras regionales del país, en las novelas y los noticieros, no nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Atentar contra el otro, su cuerpo o su pensamiento, no puede ser nunca defendido con la bandera de la libertad de expresión.



