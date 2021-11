El reto del Congreso farándula

El próximo Congreso promete ser una alfombra roja, una gala Pulitzer, unos juegos olímpicos y, si todo sale bien, también será el primero con congresistas jóvenes. Espero que este ejercicio permita que los colombianos volvamos a interesarnos en los debates del Congreso que cada vez están más desprestigiados. Este fenómeno electoral de las celebridades en el Congreso ha sido producto de un gobierno incapaz de representar los intereses de una Colombia diversa y, de alguna manera, muestra la necesidad de saldar la deuda de una promesa de campaña incumplida por el presidente Duque sobre lo que fue su bandera: los jóvenes y la economía naranja.

Frente a este suceso, tengo dos pensamientos que pueden parecer contradictorios, pero que en realidad son complementarios. El primero es la esperanza de jubilar una generación de políticos que han estado más encargados de promover leyes lejos de los intereses del pueblo, haciendo favores políticos o, en el peor de los casos, pasando de agache en cada uno de los debates y votaciones.



El segundo es una preocupación por ese Congreso que se va a consolidar, pues creo que carecen de especialización política para ejercer un cargo tan importante para la nación. Aquí cabe hacer una claridad. Cuando me refiero a especialización no tiene que ver propiamente con los estudios que pueden tener los aspirantes al congreso, sería elitista e incoherente pedir estudios cuando la mitad de la población no tiene acceso a la educación superior o siquiera a terminar el bachillerato. Hablo, por el contrario, de una especialización en el mundo político, en cómo vamos a asegurar que esta nueva generación realmente refresque los debates sin caer en el temor de muchos de convertirse en peones de gremios o partidos interesados en usar y desechar su imagen.



A pesar de mi preocupación, creo, con algo de esperanza, en que esta nueva generación no ha nacido únicamente de una jugada política, sino que tiene un origen diferente, pues ha nacido de forma consciente como producto del paro y de tantas otras diferencias con el gobierno actual. Para muchos de los aspirantes será interesante el ejercicio del Estado; otros querrán dejar oír su voz en temas abandonados como los deportes o las artes; otros irán solo por el salario, para nadie es un secreto que es cuantioso; y muchos querrán simplemente figurar de forma mediática, como nos han enseñado las redes que funciona el camino a la fama.



Quiero hacer una advertencia a todos los periodistas que se han retirado de los medios para perseguir un sueño político, una advertencia independientemente de sus intereses, que también puede ser dirigida para los artistas y los jóvenes: el Congreso no es ni será Twitter, por mucho que algunos de los congresistas actuales lo hayan hecho parecer así. De hecho, esa es una de las tareas que tendrán: rescatar la fe en la democracia y en las deliberaciones del Congreso. Por tanto, deben estar preparados para debatir temas de los que no conocen y deberán hacer oídos sordos a todas las voces que querrán que ustedes digan o hagan algo en favor de terceros; de otro modo, no solo su imagen se verá afectada, sino que también tendremos un daño a nuestras instituciones, que de por sí ya están bastante golpeadas.



Deben, si queremos recuperar la fe en la democracia, apoyarnos en nuestras universidades, en nuestros estudios y los del extranjero, solo así dejaremos de lado el populismo, la demagogia y la desinformación. Por encima de todas las cosas, ustedes, que serán congresistas, deben prepararse para luchar con lagartos y tener las mejores armas argumentativas para que sean las ideas y el bienestar de la mayoría lo que prevalezca para el futuro de Colombia.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



