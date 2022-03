El paradigma del consumo

Desde hace algunos años las producciones audiovisuales han incluido, dentro de las acciones que realizan los personajes, el tema principal de la serie o incluso como elemento secundario, el consumo de drogas. Algunas producciones se atreven a hablar del consumo de marihuana, hongos, éxtasis, cocaína o LSD, como si se hablara de tomar alcohol, normalizando las drogas para los jóvenes.

Podríamos llegar a pensar que el tema siempre ha estado allí; afirmar, por ejemplo, que no es algo novedoso. Pero lo cierto es que ya no se trata de un asunto de mafias y crimen, como sucedía en Breaking Bad o en CSI, ni tampoco se han decantado por la satanización de las drogas como sucedía en Requiem for a Dream. La mirada del mundo ha cambiado frente a este problema. Los jóvenes hemos entendido que el mayor problema frente al consumo de drogas es la falta de información, psicoeducación y seguridad que existe en torno a su consumo, por culpa de la criminalización.



En Colombia seguimos atrapados en un paradigma prohibicionista que busca ocultar la información que existe acerca de las drogas, mostrando solo aquellos efectos que ocurren en los consumos problemáticos. Este hecho termina repercutiendo en las prácticas de consumo que hoy tienen los jóvenes. A algunos el miedo los alejará de las sustancias, pero para muchos otros que sienten deseos de pelear contra las leyes o incluso contra el régimen de casa, las drogas son una salida y una prueba de ‘valentía’.



La pandemia y los problemas de salud mental también acercaron a esta generación al mundo de las drogas, pues la búsqueda de experiencias tenía que acomodarse a la imposibilidad de salir de casa, como lo mostró en su estudio Échele Cabeza. Por otro lado, las series que vemos los jóvenes hablan del beneficio del negocio de las drogas, como en How to sell drugs online; y también del uso de las drogas de forma recreativa, como en Licorice Pizza o Skins, sin mayores perjuicios a los personajes; e incluso en Euphoria, la cual ha mostrado todos los matices posibles del mundo de las drogas, diferenciando el uso recreativo del consumo problemático y las adicciones.



Los jóvenes ya no solo tienen la narrativa del miedo, de la probable indigencia o de la locura. Ahora contamos con historias de jóvenes que usan las drogas como quien usa el alcohol, el café o el azúcar. Además, hemos visto que aquellos países que legalizan el comercio de marihuana obtienen grandes beneficios económicos para el país, como es el caso de Uruguay, Canadá o Estados Unidos.



Por eso, el año pasado, en dos periodos legislativos salió aquí el tema de la legalización en el Congreso. Sorprendió que Gabriel Santos, del Centro Democrático, no siguiera el juego de su bancada y escuchara argumentos de quienes defendían este proyecto, al punto de cambiar su votación frente a la legalización de este psicoactivo. Pero decidieron hundir los proyectos porque pensaron con la moral y no con los argumentos de la ciencia y la economía.



En Colombia, el uso de drogas está medianamente permitido, pero a las malas. Permitieron el porte de la dosis mínima, pero nunca se habló de cambiar los paradigmas educativos frente a las drogas, lo que hizo que el tema siguiera prohibido e impartido por una política del miedo. Esto solo aumentó el microtráfico, fortaleció a las bandas criminales y aumentó el número de jóvenes muertos por el cruce de varias sustancias o la deshidratación.



En un mundo con tanta exposición al consumo de drogas y con una generación desbocada a la búsqueda de nuevas experiencias, urge hacer una política de pedagogía para el consumo responsable, seguir prohibiéndola ha demostrado ser un tiro en el pie en todos los ámbitos de la sociedad.



ALEJANDRO HIGUERA



