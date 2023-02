Egoísmo empático

Es evidente que las redes sociales se crearon para acortar las distancias y permitirnos conectar con personas alrededor del mundo de forma más rápida, sencilla y efectiva. Esto ha permitido que muchas empresas crezcan e incluso que amores nuevos florezcan. Las noticias ahora deben competir con la rapidez de los dedos de los reporteros civiles, pero al mismo tiempo deben seguir buscando la imparcialidad que las caracteriza o serán criticadas con crudeza. La inmediatez ha supuesto que los jóvenes estemos cargados de información del mundo constantemente, que nos saturemos de lo que sucede aquí o en algún lugar perdido de Asia.

Lo complejo de la saturación de la información es que en paralelo y de forma inversa esta decreciendo nuestro sentido de la empatía y de responsabilidad emocional con los más cercanos. El hecho de estar constantemente expuestos a los males del mundo nos ha blindado el corazón hasta volverlo una roca que no siente, no inspira y no permite que nada entre. Estamos abiertos a conocer y nombrar nuestras emociones individuales, pero aún tenemos un miedo profundo a dejarnos conmover y movilizarnos por aquellas tristezas del mundo que anidan en nuestro pecho.

Una verdad a gritos es que somos una generación desbordada en egoísmo. Nos interesan el dinero y la satisfacción personal antes que los problemas sociales que nos rodean y sobre los que podemos actuar. Esto, sin embargo, no significa que no nos rasgamos las vestiduras por los grandes proyectos supranacionales como el medioambiente, la equidad de género, la erradicación de la pobreza y la paz mundial. Nos sumamos a estas causas a través de las redes, pero siempre de forma incompleta, y esta es quizás la contradicción más grande que tenemos como jóvenes. Buscamos ser reconocidos por llevar una bandera, pero tenemos tan pocas ganas de aportar (con tiempo o recursos) a nuestras causas sociales o nuestros trabajos, como si quisiéramos evitar la molestia de salir de nuestra zona de confort o por el afán de sumarnos guiados por un deber social y no por un verdadero compromiso. Poco nos da para pensar en las personas que sufren en el mismo país, en la ciudad o incluso en el barrio que habitamos.

Esta empatía de la que carecemos los jóvenes, que nos hemos autocastrado, no solo es evidente cuando hablamos de proyectos sociales o de sentido de pertenencia por el país, sino que también es visible en nuestras interacciones humanas diarias con nuestros congéneres. Evadimos el involucrarnos demasiado en las relaciones de pareja y nos apropiamos de los discursos del poliamor para poder tener alguien, pero no lo suficiente; nos callamos hasta desaparecer (ghosting) u olvidamos reconocer el sentir del otro cuando queremos expresar nuestra incomodidad; y desdibujamos, en más de un discurso, todo el esfuerzo que han hecho otros, incluso otras generaciones, para poder darnos los privilegios con los que hemos nacido. Es como si el ser poco empático, terriblemente egoístas, nos nublara todo rastro de conexión con el mundo y las personas con las que convivimos.

Este ejercicio de poca empatía ha vuelto a sus orígenes, las redes sociales, para volverse su único discurso posible, su forma e intención comunicativa. No me sorprende ver a la primera dama posando con niños y poniendo mensajes que buscan mover una lástima inexistente en lo que quiere transmitir. Así funcionan a diario muchas de las comunicaciones de los jóvenes, nos quedamos en el generar lástima, sumar voces a las luchas, pero no luchar en absoluto por nada. Somos replicadores de un mensaje de urgencia que no nos creemos. Parece que los jóvenes solo somos empáticos cuando nos reconocemos como el centro del dolor del otro, cuando nos sentimos responsables directos, pero no cuando el mundo nos hace un llamado a aportar.

