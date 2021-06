Somos una generación que tuvo el beneficio y la maldición de nacer más informada. Estamos más conectados los unos a los otros y, por tanto, tenemos mucho más miedo y rabia. Miedo de un futuro difuso que nos pertenece, pero que nos es ajeno porque al Gobierno, que han elegido otros, le preocupa muy poco y nos lo ha entregado sin oportunidades laborales, educativas o financieras.

Salimos a marchar porque creemos que ese futuro que nos viene, pero que no deseamos, se puede cambiar sin importar que nos toque arriesgar la vida en una pandemia porque igual, sin lucha, la vida ya está perdida. Pero, sobre todo, hoy en día nos mueve la rabia porque nos indigna la omisión del Gobierno en sus declaraciones a los muertos que ha puesto en esta coyuntura y, también, por su excesivo uso del discurso guerrerista (bandos, vándalos, buenos y malos...) que promueve la violencia por parte de las fuerzas públicas y, más grave, la de civiles.



Ahora bien, los medios cada vez se alejan más de los jóvenes al replicar estos discursos, haciendo que la generación más informada se termine informando sola y se vuelva endogámica frente al conocimiento de la realidad que recibe y produce cada “bando”. Es así como nos encontramos ante un diálogo de sordomudos: los que no quieren oír el clamor de la gente y no saben expresar lo que quieren oír y los que dialogan solo consigo mismos porque no piensan que serán escuchados, volviendo los gritos un ruido incomprensible para ambas partes y quedando atrapados en una burbuja en la que el eco nos impide ser críticos y reflexivos.



Debo reconocer, en mi ejercicio de reflexión que, el Gobierno ha visto ese miedo al futuro y ha hecho un excelente trabajo en actuar reactivamente ante él. Luego de algunas conversaciones con jóvenes ha brindado oportunidades de vivienda, educación y trabajo, pero se le ha olvidado que nosotros no solo queremos bienes materiales y estabilidad, cosas que pudo darnos sin que alzáramos la voz. Nosotros queremos un gobierno, con todos sus actores, más coherente y justo. Hay que reconocer que los jóvenes están marchando desde el 2019 porque el Gobierno no ha sido capaz de aceptar sus faltas, sus muertes, de condenar a los implicados o mostrar avances en las investigaciones. El Gobierno se ha quedado mudo, y ese silencio, esas órdenes difusas que buscan la guerra entre civiles lo hacen cómplice del horror y lo alejan del pueblo que clama sus acciones.



Sin duda, la única salida es el diálogo, pero antes de sentarnos a la mesa necesitamos que el Gobierno acepte sus faltas y sus omisiones, que reconozca que ha obrado mal al promulgar un discurso que divide a la sociedad y la enfrenta contra sí misma. Queremos, antes de dialogar, saber que nos están escuchando, que este ruido de fondo de cacerolas y arengas tiene un mensaje importante que sí les está llegando.



Es hora de acabar este discurso guerrerista de “bandos”, el cual ha cumplido el objetivo de desaparecer un apoyo importante de la gente que antes estaba a favor del paro. Debemos dejar de tenerles miedo a los cambios que nos proponen y aceptar que el discurso guerrerista, maniqueo y estigmatizador –que debió morir en el 2016– va a seguir creando heridas profundas e irreconciliables para nuestra sociedad.



Para el diálogo, el Gobierno tiene que entender que no trabaja por el presente de unos pocos, sino que labora por el futuro de todos en conjunto; y los jóvenes tenemos que repensarnos nuestra burbuja informativa para poder ser críticos y llevar propuestas claras a la mesa. Pero para que ambas cosas sucedan, el Gobierno debe dar el primer paso con un discurso en el que haya coherencia, franqueza, conciencia y consistencia, todos valores y competencias de un gobierno que escucha, que acepta y que dialoga.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

Graduado en literatura Universidad de los Andes