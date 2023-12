Volver al mundo de atrás

Las películas distópicas, como los libros de ciencia ficción, guardan dentro de sí una crítica a la sociedad que las concibe. En nuestra época existen múltiples creaciones distópicas que nos alertan de los peligros del poder que ostenta la tecnología. En Dejar el mundo atrás, película que recientemente se estrenó en Netflix y es homónima del libro de Rumaan Alam, se retrata lo que pasaría si una organización de hackers decidiera poner fin a las comunicaciones globales y a los sistemas de navegación de todos los medios de transporte. Me centraré en dos escenas que despertaron reflexiones sobre la tecnología y cómo la usamos los jóvenes.

Para nosotros, la tecnología ha existido siempre. En la mayoría de los hogares en los que crecimos ya había al menos un celular, televisores en color con cable y al menos un computador. Hoy, la tecnología ha avanzado para que podamos tener todo lo anterior como un Aleph que cargamos en el bolsillo y desde el que podemos conocer el mundo entero en un segundo. Pero esa tecnología también guarda la maldición, haciendo el símil con el cuento de Borges, de que quien lo usa pierde la capacidad de sorprenderse o interactuar con la realidad que lo rodea.



Sí, la tecnología ha permitido que muchos estudiemos, encontremos trabajo o nos mantengamos informados, y si llegase a dejar de existir, como ocurre en la película, muchos nos sentiríamos como el padre que en una escena afirma que sin celulares ni internet se siente completamente inútil porque no puede hacer una receta, pedir ayuda o recordar algo si el aparato no está conectado a una red para ayudarlo. Es como si la herramienta que creamos para facilitarnos la vida nos hubiese quitado la capacidad de raciocinio, de resolución y de humanidad en su proceso de acoplamiento.



Adicionalmente, la tecnología ha creado una necesidad social de estar anunciando nuestra existencia. Sobrecompartimos nuestra vida de forma impulsiva, ‘posteamos’ cada concierto o evento y se nos hace difícil creerle a alguien que fue a alguno si no puso una historia que lo demuestre. Grabamos videos de eventos como si fuéramos a volver a verlos y perdemos de vista el momento y la interacción con las personas con las que los compartimos. Lo anterior, además de un despropósito, resulta preocupante, pues, como dice Sábato en La resistencia: “Toda vez que nos hemos perdido un encuentro humano algo quedó atrofiado en nosotros o quebrado”.



En la película, a pesar de estar en un mundo apocalíptico, la hija menor está obsesionada con ver el último capítulo de Friends, la famosa serie de TV de los 90, la cual no puede ver porque se ha quedado sin servicio de streaming. La niña dice que los personajes de la serie son sus únicos amigos y decide huir de la casa que le ha servido como refugio para emprender su regreso a la ciudad con el fin de verlos nuevamente. Cuando encuentra un refugio que podría salvar a la familia entera, prende el TV y ve un anuncio de un ataque nuclear, pero decide ignorarlo para reproducir el capítulo.



Como esa niña existen muchos jóvenes que consumen o producen de forma adictiva series, contenido en redes sociales o videojuegos, en un afán por abstraerse lo suficiente de la realidad, que a veces resulta demasiado dura, deprimente, desconcertante y frustrante. Nuestra generación parece que repite como un mantra la canción de Gardel “el mundo fue y será una porquería”, como si nos hubiésemos cansado de luchar o soñar por un mundo distinto. Quiero invitar a los jóvenes a que reconectemos en este periodo con el presente y con nuestras familias o amigos, a que llevemos nuestras ideas y mensajes de transformación a cada uno de los espacios que tengamos, pues solo conectando de nuevo con los otros podremos construir un mundo que no nos llene de frustraciones y tristezas.