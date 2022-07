Un problema vocacional

Por una noticia sobre el endeudamiento de unos jóvenes de Ser Pilo Paga recordé que un día estando en la universidad me crucé con una estudiante de este programa. Ella estudiaba Ingeniería, y yo, Literatura; coincidimos en una mesa del almuerzo y eso nos ayudó a interactuar. Me contó que se había mudado de algún pueblo del Llano que yo no reconocía y que estaba en segundo semestre. Me dijo que últimamente se sentía profundamente infeliz, pues no tenía amigos ni familia en Bogotá y su carrera la había elegido motivada por el dinero que podía ganar cuando acabara, pero no por su vocación. Aunque parezca extraño, muchos de los problemas por los que ella estaba pasando son los motivos principales de la deserción en la educación superior.

En segundo semestre, algunos pasamos por una crisis en la que nuestras expectativas respecto a la carrera se desvanecieron, pues la carrera no era como la habíamos imaginado. Yo estuve a punto de retirarme de Literatura porque no era lo que había soñado, pero no lo hice porque sentía que amaba lo que leía y encontraba una satisfacción cada vez que descubría un autor, un movimiento o una cultura diferente. Sin embargo, no es lo común de las personas que pasan por esta crisis. Son muchos los que deciden cambiarse de carrera o retirarse. En Literatura, por seguir con el ejemplo, empezamos cerca de 30 estudiantes, y nos graduamos 10. Algunos desistieron porque no era su carrera, otros, porque las situaciones económicas particulares hicieron que tuvieran que retirarse, y otro grupo, porque la adaptación a la ciudad se los había llevado a ellos y a su salud mental por delante.



La vocación no es una revelación que se da de pronto, es una continua construcción y cuestionamiento de la conjunción entre los que nos gusta y para lo que somos buenos. Ana, la muchacha de Ser Pilo Paga, sabía que iba a perder algunas materias y se había dado cuenta de que le gustaban más sus electivas de Medicina que las materias de su carrera, por lo que empezó a pensar que su vocación estaba en otro lugar. Le pregunté por qué no se cambiaba de carrera, y me dijo que el programa no se lo permitía. Si lo hacía, tendría que pagar los dos semestres que ya había cursado y eso era una deuda que su familia no podía sostener, pues de no ser por SPP, no habría siquiera pensado en entrar a la universidad por falta de recursos. Pero si seguía y perdía materias, también le tocaría pagar la reposición de esas materias con dinero que, como ya mencioné, no tenía. Ana estaba en el peor de los mundos; independiente de su decisión, estaría endeudada o no podría avanzar en la carrera.



El programa de SPP y Generación E han sido hitos en la promoción de la educación superior y deberían continuar, pero están muy alejados de los jóvenes universitarios. Como Ana, hay muchos jóvenes que ingresaron a la universidad gracias a este programa, pero desistieron por motivos parecidos. Sin duda es patético que el sistema y los programas hagan eco de un afán que obliga a adolescentes a tomar una decisión apresurada que va a pesar toda la vida. Tal vez haría falta fortalecer los procesos vocacionales en la educación básica y media, para disminuir la deserción en la superior.



Pero de forma prioritaria necesitamos solucionar el problema de los jóvenes que hoy están endeudados. El próximo gobierno deberá intentar al menos liquidar las deudas y, si es posible, invitarlos a culminar una carrera profesional para dar cumplimiento a la promesa del programa. Un beneficio para los más pilos del país no puede terminar siendo una deuda para sus vidas, y menos cuando no cuentan con los recursos para disolverla. Entiendo que hicieron las cláusulas para obligarlos a terminar una carrera, pero su falta de flexibilidad es contraria al proceso de reconocimiento de una vocación profesional.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



