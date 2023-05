Sin memoria ni reflexión

La semana pasada fue un periodo en el que la tensión no logró abandonarnos. La celebración del Día de la Madre nos trajo –como siempre– muertes y riñas que, aunque disminuyeron en un 33 % con respecto al año pasado, dejaron en la garganta la noticia de dos feminicidios que aún no hemos podido procesar.

Por otro lado, tuvimos videos de personas que linchaban a un presunto ladrón, pues la gente prefiere tomar justicia por mano propia antes de esperar que las autoridades actúen. Y aunque finalmente discutíamos cada vez menos por los trinos largos, desinformados y aburridos del Presidente, aumentó la inquietud por las declaraciones que hacía Mancuso para poder acceder a un juicio ante la JEP. ¿Cómo todos estos sucesos pueden estar relacionados con la juventud?

Lo primero que los une es la descarnada violencia con la que convivimos los colombianos. Volvemos a percibir que grupos armados se fortalecen, que la intolerancia en la sociedad crece y parece que hubiéramos olvidado por completo que logramos crear un acuerdo de paz, pues son varios quienes lo dan por un esfuerzo perdido. Muchos jóvenes, y cada vez más adultos, me han mencionado que han dejado de ver noticias por el estrés que les suma a sus vidas. Los jóvenes quieren desconectarse de este país en el que vivimos y buscan, como ‘madame’ Bovary al mirar por la ventana, el escape de la realidad social que nos toca a todos asumir. Algunos lo encuentran en el trabajo, y otros más radicales deciden emigrar.

La discusión sobre los feminicidios giró en torno a la tipificación del delito, como si pudieran olvidar que hablaban de una persona que se levantó ese día a trabajar por un futuro y que creyó que su vida sentimental no la atacaría, como había hecho en el pasado, en su lugar de trabajo. Algunos jóvenes hicieron la tarea de buscar si el gobierno local había hecho lo suficiente para proteger a la mujer, y la alcaldesa no tardó en culpar a la víctima y patologizar al victimario. Pero con todo ese murmullo, aún me pregunto si hay algo que realmente hubiéramos podido hacer por ella como sociedad, sin caer en regímenes totalitarios o distopías del Gran Hermano. Hoy, el transporte público vuelve a poner el letrero de #NiUnaMenos y van siendo cientos este año, dejamos que se nos olviden las tragedias y pasamos rápidamente a la siguiente, como si no doliera, como si no dependiera de nosotros.

Considero que allí está la unión con las declaraciones de Mancuso. Para muchos adultos fueron declaraciones repetidas, cosas que ya habían oído, que habían interiorizado y que cargaban en silencio como quien guarda un trauma profundo que prefieren no voltear a mirar. Para nosotros los jóvenes, la gran mayoría fue novedad. Sabíamos que con las banderas de la seguridad corrieron ríos de sangre, amenazas, muertes y desapariciones. Pero nunca lo habíamos escuchado con tanta fuerza contra los políticos y los poderes paralizantes de nuestra sociedad. Si no fuera por Mancuso, habríamos olvidado que las autodefensas aún existen.

La JEP y la Comisión de la Verdad llegaron en un mal momento para el país que no cree en las instituciones y, por tanto, considero que los jóvenes tendremos un papel fundamental para acabar con la violencia.

La tarea no está desde la comodidad de nuestras redes sociales, en las que comentamos sin profundidad las noticias, sino también en el trabajo arduo que representará devolverle la memoria a este país que, de tragedia en tragedia, se ha vuelto un paisaje de violencias frente a las que no reflexionamos, creamos o alzamos la voz. Giglioli diría que “el que está condenado a repetir el pasado no es quien no lo recuerda, sino quien no lo comprende”. El cambio no es un eslogan, somos nosotros.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

