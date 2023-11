Resistencia desde la dificultad

Este año las inteligencias artificiales han avanzado mucho. Al principio solo hablábamos de Chat GPT, que producía textos, sacaba citas o daba ideas a través de un sistema de predicción del lenguaje. Hoy también hablamos de cómo las IA ayudaron a que tengamos una nueva canción de Los Beatles o una de Bad Bunny que gustó más a los fans que el último álbum que este artista sacó.

Las IA nos ayudan a hacer más fácil cualquier proceso, nos permiten obtener resultados de forma más ágil, salir de esas tareas que no nos gustan, de aquello en lo que no somos tan buenos o, incluso, disminuir los costos de llevar a cabo una idea sin la necesidad de pasar por una persona. Estos avances sorprendentes hacen eco a una sociedad enfocada en el resultado y no en entender los procesos, asunto que está afectando a muchos jóvenes en la universidad y en su tránsito hacia la vida adulta.

Walter Benjamin, en ‘La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica’, había anunciado que los avances de la tecnología volverían el arte algo más accesible y democrático. No mencionó que el mismo mercado se replegaría para no permitir el avance de una sociedad que no necesite de los humanos, como está ocurriendo con los controles que le han puesto a Chat GPT para que no produzca textos o robe información por el miedo de las instituciones educativas a ser obsoletas; o, que Google prime a los anunciantes y no a la información real.

Benjamin sí mencionó que la facilidad con la que podíamos crear arte iría en detrimento de su significado. Yo añadiría, llevando estas reflexiones a un plano general, que ahora con las IA incluso nos hemos desvinculado de la idea de la paciencia, del proceso, del costo y del fracaso, que son también lugares de creación, reinvención, reformulación y crecimiento. Los jóvenes creemos en las soluciones rápidas, en aquello que nos permita tener mucho más tiempo libre para gastar en nuestros asuntos.

El otro día me crucé en una página de universitarios con la pregunta de si era fácil y tranquilo cursar cierta carrera. En vez de preguntar si era interesante o si le podían compartir los contenidos de las materias, el estudiante estaba enfocado en si podía obtener un título rápido y sin mucho esfuerzo que asegurara un mejor posicionamiento frente a la competencia en el mercado laboral. Sin duda esa búsqueda de lo que satisfaga el mercado es algo de lo que no nos podemos desligar, pero vivir una vida ‘instagrameable’ –tener un cartón que lucir, un trabajo del cual presumir o unas vacaciones, resultados o logros que mostrar– solo lleva a que vivamos en función de las apariencias y no del contenido y del verdadero gozo. El olvido de lo importante de la dificultad ha desencadenado una ola de frustración y de problemas de salud mental en los jóvenes, pues hay cosas que no pueden ocurrir tan rápido como el sistema nos ha acostumbrado. Las relaciones sociales, el conseguir el primer empleo, alcanzar los sueños de vivienda, de estudios o de un futuro político mejor son todos asuntos que conllevan tiempo, esfuerzo y sacrificio.

Los jóvenes nos hemos vuelto distantes a todo lo que signifique dificultad y eso nos ha hecho descubrir las IA, exigir transformaciones en el modelo educativo y en las formas de trabajar, pero al mismo tiempo nos ha hecho dejar de lado el gozo de hacer las cosas por el disfrute de ellas en sí mismas o sin ningún fin particular, también nos ha vuelto asépticos a lo que no nos gusta porque lo podemos hacer mejor al alcance de un clic, como la canción de Bad Bunny que mencioné al inicio.

Considero que como generación debemos darnos un tiempo para repensar la dificultad, para abrazarla y acogerla en nuestra vida, pues solo a través de ella se encuentra la satisfacción con lo hecho y con la vida en general.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

