Reformas retroactivas

Me abstuve mucho de comentar la reforma laboral porque pensé que todos ya habíamos visto los problemas que traería para las pequeñas y medianas empresas el tener que volver indefinidos todos los contratos que manejan. Incluso muchos jóvenes hemos señalado en redes que la correlación que está haciendo el Gobierno entre el aumento de vacantes en las empresas y la formalización de los trabajadores no existe. Las vacantes no aumentarán si hay un mayor costo que se debe pagar por los empleados.

Me abstuve, sobre todo, porque siento que como sociedad caemos en el error de sobreinformar acerca de los mismos temas y patinar sobre los mismos argumentos o las mismas preguntas. Como lo señaló Alejandro Gaviria cuando salió del cargo del Ministerio de Educación, al decir que no daría más de dos o tres entrevistas sobre su salida, pues en todos los medios parecían repetir incesantemente las mismas preguntas.

Los jóvenes somos víctimas del exceso de información que existe, nos atiborramos de videos y noticias, pero poco sabemos qué hacer con toda la información que nos llega. Uno esperaría que frente a tal nivel de información que manejamos surgieran ideas, reflexiones o propuestas interesantes, pero al final sucede todo lo contrario. Los jóvenes nos hemos vuelto replicadores de las habladurías de algunos medios y también opinadores fáciles sobre los problemas que llegan a nuestras manos. Lo que termina por cerrarnos a entender ideologías distintas a las que encontramos en nuestras redes y nos vuelve incapaces de tener humildad epistémica cuando alguien no llega a nuestras mismas conclusiones sobre lo que requiera la sociedad.

La crítica de los jóvenes parece haberse ahogado en un mar de información banal y el Gobierno ha jugado con esto a su favor, nos han llenado de propuestas de cambio en diferentes frentes (salud, pensión, política, laboral), pero no da el tiempo de leer las reformas y digerirlas para poder tener posiciones críticas e individuales sobre lo que nos gusta o no de dichos cambios. Según Hans-Georg Gadamer, siempre es necesario tener distancia temporal de los hechos para no caer en prejuicios fáciles y polarizantes. Ahora, con el tiempo tomado, considero que hay algo de los jóvenes que le hace falta a la reforma para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante.

La reforma laboral está buscando una dignificación del trabajo a través de un cambio en los tipos de contratación, generando mayor estabilidad y devolviendo la obligación pensional y de salud a los empleadores. Todas estas son medidas que muchos jóvenes deseamos, pues resulta desmotivante que de un salario de un millón de pesos nos toque sacar un porcentaje alto para una salud que no usamos con frecuencia y una pensión que sabemos no alcanzaremos a percibir, mientras nuestro mercado queda cada vez más incompleto debido a la inflación. Pero esta es una reforma para los adultos, necesaria, pero que debió haber ocurrido hace mucho tiempo.

Los jóvenes nos hemos adaptado a este mundo cambiante y la reforma desconoce este hecho. Ha habido un aumento en los contratos a termino fijo y por prestación de servicios, así como un aumento en teletrabajo, no solo porque las empresas crean que así se pueden ahorrar algunos centavos, sino también porque los jóvenes queremos poder disponer de nuestro tiempo y responder por resultados. No solo se trata de querer tener dos o tres contratos al tiempo, sino también de poder viajar y vivir experiencias.

En realidad, dudo que existan jóvenes que genuinamente deseen trabajar, la mayoría esperamos que las IA nos remplacen y nos otorguen una renta mínima. Por eso, es necesario que el Gobierno no solo se preocupe por enmendar y ajustar las condiciones del pasado, sino también mediar con el presente para construir un mejor futuro para todos.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

