¡Qué difícil es trabajar con los adultos hoy!

Quiero responder a la columna ‘¡Qué difícil es trabajar con los jóvenes hoy!’, de Diego Santos, publicada en este mismo medio, como anunció proféticamente que alguno de los jóvenes lo haríamos. Sin embargo, debo señalar que no soy de la horda que quiere atacarlo, de los oportunistas políticos, ni mucho menos pertenezco a alguna ideología que quiera encasillarlo a él en otra, pues ya he mencionado lo infructuoso que es la cultura de la cancelación. Deseo, por el contrario, que construyamos juntos, pues, aunque intenta plantear una solución estructural al problema laboral que afecta a muchos jóvenes, a las empresas y a todas las naciones, se queda corto en sus reflexiones.

En primer lugar, debo señalar que Santos cae en un error al mencionar que los jóvenes no tenemos compromiso, orden y que le huimos a trabajar en nuestros días de descanso. El error no está en lo que señala, pues somos una generación cuyo centro de vida no gira en torno al trabajo, sino en lo que cree que subyace a esa actitud rebelde que no comprende. Por eso considero pertinente añadir algunas aclaraciones: el compromiso no se exige, se construye a través del reconocimiento de la importancia y los aportes del trabajador; el orden no se impone, se da a entender, los procesos burocráticos y paquidérmicos deben transformarse, pero entiendo que existan para proveer seguridad y estabilidad, por lo que deberían ser comprensibles para cualquiera sin importar su edad y hasta el punto de ser defendidos por quienes los aprendemos.

Por último, trabajar un fin de semana no es un asunto que demuestre compromiso, ganas o ceñimiento al orden de una empresa, sino un asunto de contingencia frente a la falta de planeación por parte de los “adultos” de los quehaceres. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a que las empresas pasen por encima de la vida personal y los tiempos de ocio?

En un segundo lugar, quiero defender las redes sociales, pues son ellas las que nos han dado la capacidad de soñar, de imaginar y de permitirnos pensar que el mundo se puede hacer de una forma distinta a la que los adultos están acostumbrados. La renuncia silenciosa, como le han llamado los expertos a lo que Santos menciona como “boicotear el trabajo”, es una realidad que ocurre porque nos hemos chocado con un mundo laboral, un sistema en general, que no permite transformaciones estructurales o inclusión de nuevas ideas.

Los adultos piensan que saben muy bien lo que están haciendo porque tienen la experiencia, pero eso en nuestro mundo ya no es suficiente porque por muchos años las compañías le han dado la espalda a la academia, en la que sin duda estamos mejor formados. ¿Es imposible hablarnos o se les hace incómodo escucharnos?

Diego, considero que el problema estructural que no quiere señalar es que nos encontramos en un tránsito generacional, entre una generación de adultos que aprendió a hacer caso y bajar la cabeza; y otra que, gracias a las redes sociales, encontró que no debe callarse si espera que algo cambie. Ahí tenemos las protestas del 2019, las del 2021 y todo lo que hemos movilizado los jóvenes que queremos un cambio para nuestro futuro, en este caso, nuestro futuro laboral.

Leyendo su columna no encuentro cuál es la solución estructural que propone. ¿Que les quitemos las ‘tablets’ a los niños?, me parece razonable pero insuficiente, pues lo que hace que los padres se desentiendan de su aprendizaje dándoles estos aparatos es la falta de paciencia y de tiempo para ser buenos padres. Falta de tiempo que les roba el sistema que quiere tenerlos trabajando 24/7 como símbolo de compromiso y orden. Tampoco es claro por qué el problema es que los jóvenes nos ciñamos a un sistema laboral, cuando es evidente que este necesita mejoras y que se encuentra en decadencia porque ya no es atractivo para nadie.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO, aquí)