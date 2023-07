He trabajado lo suficiente en recursos humanos para afirmar que los adultos no existen y deberían dejar de existir como concepto al que le teme la juventud. Aunque al principio parezca un chiste flojo o una hipótesis descabellada, quiero hacer un poco de contexto. Estas semanas salió un nuevo filtro para la cámara que permite, con ayuda de inteligencia artificial, predecir diferentes situaciones, entre ellas: cómo te verás siendo un adulto mayor, como se verían tus hijos o cómo te verías el día de tu boda. Esta aplicación desató un miedo irracional a envejecer y, tal vez más problemático, a reconocernos como adultos. ¿Cuál es el modo correcto de ser adulto para nosotros los ‘centennials’?

Algunos ‘adultos’ se toman en serio el papel que les asigna la sociedad. Ese papel en el que creen que ser adulto es complicar más las cosas, eliminar la emocionalidad, elevar la seriedad y el conocimiento racional de la realidad. Por ejemplo, con todos los temas financieros o legales la mayoría de los ‘adultos’ saben cómo funcionan, conocen las siglas, los productos y problemas, pero son incapaces de traducirlos de una forma sencilla para las nuevas generaciones.

Incluso las páginas del Gobierno resultan confusas para poder entender si uno puede acceder o no a un subsidio. Algunos ‘youtubers’ intentan simplificar estos conceptos, pero siempre al final queda esa sensación de que vivimos sobre la construcción de un mundo que es más complicado de lo que debería ser.

Sin embargo, por más que se esfuercen, siempre debajo de esa máscara de seriedad y de complejidad se esconden adolescentes con miedo a ser descubiertos. No tengo que contarles cuántos jefes he visto haciendo berrinche, cuántos conflictos laborales he visto y solucionado que parecían problemas de kínder. Debajo de esa seriedad con la que van los adultos hay mucha emocionalidad eclipsada.

Ahora bien, existen en el mercado laboral otros ‘adultos’. Los ‘millennials’, en principio parece que vienen configurados de una forma diferente a los otros ‘adultos’. Si los ‘adultos’ luchaban por encajar en un mundo estructurado, los ‘millennials’ demuestran que nunca ha estado de acuerdo con sumarse a los estándares, sino que, por el contrario, han estado invitados a crear su propia marca y esencia. Hacen que todo lo que eliminan los otros ‘adultos’ (emocionalidad, simpleza y diversión) sea su mejor herramienta para la construcción de su personaje.

Los ‘millennials’ creen que están construyendo “un nuevo y mejor modo de ser adultos y vivir la adultez”. Reconocen el valor del día a día, son muy emocionales, no ocultan su tedio por el mundo que les tocó vivir, derrochan para encontrar diversión y están terriblemente insatisfechos la mayor parte del tiempo. Consideran que como pueden hablar de su emocionalidad son más auténticos que los otros ‘adultos’, pero estas emociones terminan siendo su mayor enemigo para lograr sus objetivos. Pues pierden de vista el enfoque integral, racional y serio que merecen algunos temas sobre las que nos indignamos a diario.

Considero que, volviendo al planteamiento inicial, el concepto del adulto debería dejar de existir, pues representa un rol dentro de la sociedad que desconoce la integralidad del ser humano. No solo podemos ser racionales y fríos, ni emocionales y evitativos. Debemos proponer un mundo en el que podamos ser ambas versiones, usar la emocionalidad como usamos la racionalidad, promover la humildad epistémica para enseñarnos unos a otros cómo está configurado el mundo, generar cambios verdaderos en cómo concebimos la vida, identificar todo lo que requiere mejoras y dejar de creer que “porque así funciona, así está bien”. Solo si dejamos de creer que ser adulto es jugar a complicarlo todo, nos acercaremos a un relevo generacional eficiente.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO aquí)