La vivienda juvenil

La juventud tiene un final. Cuando decidimos salir de la casa familiar para buscar la independencia y hacernos cargo de nuestros gastos, nuestros gustos y nuestra vida, podemos decir que hemos empezado a ser adultos. Algo extraño sucede cuando empezamos a tener nuestro espacio. Se reducen los gastos en fiestas y eventos, cambiamos para valorar las conversaciones, los restaurantes y las horas de sueño, empezamos a entender que la vida es más cara de lo que nos imaginamos. Muchos soñamos con una casa grande en la que quepan un millón de amigos, que nos quede cerca del trabajo y que en lo posible tenga los beneficios de un club (piscina, gimnasio, actividades).

El centro de Bogotá ha empezado a transformarse lentamente, llamados por esta necesidad, y ahora vemos altos edificios con miles de ‘apartamentos’ que en realidad son cajitas de zapatos en las que la persona puede estar acostada cómodamente mientras con una mano cocina el desayuno. Estos edificios cuentan con todos los servicios de un club, algunos incluso tienen tiendas en su interior para que no toque movilizarse mucho para cubrir sus necesidades.

Para la gran mayoría de los jóvenes, esto representa una gran ventaja, pues muchos aún hoy en día continúan en teletrabajo, o incluso representa una facilidad para los que tenemos jornadas largas de trabajo. Los cafés y restaurantes de la zona también han tenido que transformarse para ir más allá de ofrecer un servicio. Ahora son espacios ‘instagrameables’, en los que las fotos quedan bien para las redes sociales, proporcionando publicidad gratuita, algo que nuestra generación hace voluntariamente porque si no subes algo con cierta recurrencia podrías desaparecer.

Luego de la remodelación del Centro Internacional en Bogotá empezaran a construir cajitas de zapatos que valen lo mismo o más que un apartamento de tres alcobas en las afueras de la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Pero no solo el centro ha empezado a vivir esta transformación. Diferentes puntos de la ciudad y del país que antes solo ofrecían servicios han venido transformándose. Se han vuelto más agradables a la vista, y este proceso de gentrificación, que consiste en remodelar urbanísticamente un espacio para atraer a personas de altos ingresos, ha aumentado el valor de las zonas de vivienda más cercanas a los lugares de trabajo.

Así, pues, aumenta el número de viviendas, se transforma la oferta de servicios y aumenta entonces el costo inmobiliario. Resulta increíble que luego de la remodelación del Centro Internacional en Bogotá empezaran a construir cajitas de zapatos que valen lo mismo o más que un apartamento de tres alcobas en las afueras de la ciudad, y cuyos arriendos son más altos que un salario mínimo, lo que representa al menos la mitad del sueldo de un recién egresado.

Sin duda, la mayoría de los jóvenes de nuestra generación no está pensando en tener hijos pronto, tampoco en tener parejas estables, por lo que la opción de las cajitas de zapatos puede parecer que apunta a ellos. Sin embargo, los elevados precios de estos apartamentos y la gentrificación de las zonas ahuyentan a nuestra generación. Lo que más me preocupa de estas grandes construcciones es que ya están ahí, la transformación zonal está en proceso y no hay nada que los pueda detener. ¿Qué pasará si no se logran habitar estos espacios?, ¿abandonarán los proyectos, se convertirán en hoteles como ha pasado con otras construcciones en otras ciudades?, si estos espacios están pensados para jóvenes, ¿están pensados también para sus bolsillos y facilidades de pago?

Si bien el gobierno anterior dio una serie de insumos para que los jóvenes adquiriéramos viviendas, los gastos han aumentado debido a la inflación y mudarse ya no parece una opción. Por ahora, creo que la independencia y la adultez se aplazan nuevamente para nuestra generación, que está cómoda viviendo en la periferia, donde la gentrificación se ha demorado en aparecer y donde las viviendas de interés social, ajustadas a nuestro presupuesto, abundan en demasía.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO aquí).