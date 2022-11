La violencia de nuestro tiempo

Vivimos, nuevamente, tiempos violentos. Esta vez no hay un grupo al margen de la ley a quien culpar, no hay un capo para judicializar por estos crímenes. En días pasados violaron a dos mujeres en el transporte público de Bogotá, uno de los presuntos abusadores fue hallado muerto y se sospecha de homicidio estando bajo custodia del Estado, salió un video de un periodista que golpeaba en un ascensor a su pareja, golpearon a un hombre que salió a uno de los bares gay más importantes de la ciudad y, lastimosamente, solo estoy hablando de los casos populares.

Todos los días en el transporte público hay situaciones de acoso, hurto y violencia que generan miedo en todos los jóvenes, situaciones que como generación no estamos dispuestos a normalizar.

La intolerancia, el irrespeto y el desconocimiento del otro como sujeto válido están desbordados. Es como si el odio se hubiera apoderado de los colombianos. En las redes sociales el panorama no es muy distinto ni más alentador. Hay insultos porque sí, por incongruencias políticas o porque todos creen que pueden tener la razón frente a cualquier tema. Las redes sociales y nuestra juventud han promovido un pensamiento menos jerarquizado, en el que podemos ver a todos como pares con los que podemos interactuar, pero creemos que este ejercicio consiste en poder expresarle al otro cualquier cosa que se me ocurra y de cualquier forma que me salga, muy poco nos hemos detenido a pensar qué sucede al otro lado de esa comunicación.

Hace unos días volvió a estar en el ojo público Juanda, un ‘youtuber’ que muchos jóvenes seguimos y quién había desaparecido de las redes hacía por lo menos 6 meses, según anunció, por situaciones de salud mental. Al día siguiente de su regreso posteó de forma jocosa en sus historias de Instagram, tal vez su contenido más popular, que muchos de sus seguidores habían empezado a insultarlo, algunos incluso le decían que se retirara de nuevo. Qué poca empatía la que cargamos para decirle algo así a un creador de contenido que nos habló de sus dolores y situaciones más profundas por cerca de dos horas.

Como joven, como persona, estoy preocupado por el desborde de violencia que estamos viendo. Pero también me preocupan los noticieros sin rigor investigativo, pues se han dedicado únicamente a contabilizar vidrios, estaciones de TransMilenio vandalizadas y afectaciones del servicio. Nuevamente los noticieros han decidido no promover un verdadero entendimiento de las situaciones que han desencadenado esta nueva era de violencia. Casi parece que no recordaran que esos informes a medias fueron los que desencadenaron más furia en las marchas del 2019 y 2021.

Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, propone crear un grupo de vigilancia en esta red para detectar violencias en las redes y actuar con prontitud. La alcaldesa anunció que aumentará el número de policías en las estaciones de TransMilenio para que casos como el de Hilary no vuelvan a ocurrir. Han pensado en instalar más cámaras en distintos puntos de la ciudad, pero creo que todos estos medios distópicos de control, que me recuerdan a 1984 de Orwell, serán siempre insuficientes si nosotros como jóvenes, como ciudadanos, como colombianos, no reconocemos que el enemigo está dentro de nosotros, de nuestra falta de empatía, regulación emocional y comunicación asertiva. No solo necesitamos mayor coacción y mayores controles, sino también mayor entendimiento del otro como sujeto válido.

¿Hará falta que todos los colegios, universidades y empresas del país empiecen a dictar cátedras sobre estos temas para que podamos reconocernos? Hoy somos muchos con miedo de salir de nuestras casas, la muerte, la violencia y el dolor nunca se habían sentido tan cercanos.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

