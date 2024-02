La segunda adolescencia

Los ‘millennials’ han llegado a los 30. Una minoría privilegiada por el sistema llegó pensando con alguna resignación alegre que su vida ya fue, que deben entregarse a la carrera que eligieron, al trabajo que tienen y a volverse “adultos” que compran casa, auto y tienen hijos. Otros, que al parecer son la mayoría y han sido más osados, han decidido no despedir la juventud y han renovado la licencia de la adolescencia.

Se vuelven a sentir incomprendidos, ya no por sus padres sino por un mundo laboral que nunca los acogió a ellos ni sus ideas. Un mundo que los integró a la fuerza a la monotonía, la rutina y la falta de innovación por los poderes paralizantes y burocráticos de las generaciones pasadas. Y rebeldes, como suelen ser los adolescentes, ahora quieren cambiar de carrera, viajar por el mundo y llenar su agenda de tantas actividades como les sea posible porque saben que la juventud se les escapa y que antes de que lo haga deben renunciar a lo que parecía, para la generación anterior, una vida próspera, estable y agradable.

Algunos han ignorado el llamado al ahorro o la inversión porque se han resignado a pensar que los salarios que tienen no alcanzan para comprar la casa o el auto que quieren aunque la tasa de interés haya bajado. “¿Para qué endeudarme o hacerme la vida más compleja con cosas materiales cuando puedo vivir con lo mínimo?”, dicen algunos mientras no escatiman en gastos de un nuevo concierto en otro país que les permita tener una diversión inmediata. Los más radicales incluso desestiman la importancia de aportar a seguridad social porque la salud no es un problema a los 30 y la pensión nunca llegará. Son adolescentes cuya chequera ya no está bajo el poder de los padres y que desean sacar el mayor provecho al poco dinero que llega a sus manos.

Los ‘millennials’ nunca han tenido tanto miedo como ahora que se ven envejecer, y celebro que, producto de ese miedo, no quieran quedarse encasillados y quieran expandirse y abrirse al mundo. Así como los grandes ídolos de nuestra generación que empezaron estudiando una cosa y luego aportaron sus ideas a otros campos del conocimiento. El mundo es cada vez más flexible, más grande, con más experiencias, y esta generación está dispuesta a cumplirlo todo. Sin embargo, esto añade una presión innecesaria en muchos jóvenes que no lograrán subirse al tren del desenfreno y que, a su vez, desestiman cada vez más el poder de la quietud y el aburrimiento. La adultez, cuesta reconocerlo, también tiene su encanto. Pues del aburrimiento, de la monotonía y la reflexión sobre la vida nacen las mejores ideas que transformarán el mundo.

Pero nos negamos a verlo, los jóvenes queremos distraernos del aquí y el ahora, como si nos molestara estar en el presente o preocuparnos por el otro con el que debemos convivir. Buscamos ocuparnos con un nuevo ‘hobby’, otro trabajo, otra carrera, una nueva red social o lo que sea con el fin de no sentir el aburrimiento que puede existir en el día a día o la tristeza que nos daría darnos cuenta de que no aprovechamos el tiempo lo suficiente. Los ‘millennials’ han luchado incansablemente contra el sistema y el desenfreno dionisiaco es su última arma para proponer un cambio colectivo antes de acoger la frase de Gardel: “El mundo es y será una porquería”.

La vida que tienen muchos jóvenes no es producto de un desinterés en lo colectivo, sino de un sistema de precarización económica que pronto llevará a la sociedad a una crisis sin precedentes y a la imperativa reformulación de temas como los impuestos, ¿cómo cobrar cuando no hay nada propio?; los criterios de electividad laboral, ¿qué hacer con los saltos de carrera y espacios en las hojas de vida?; y las pensiones y la salud, ¿qué hacer sin suficientes aportantes?

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

