La crisis laboral

Nuestra sociedad está atravesando una crisis por las nuevas generaciones que han ingresado al mercado laboral. Los empleadores no encuentran en los jóvenes las habilidades que requieren. Los niveles de estudio con los que ingresan al mundo laboral ahora son superiores e implican una mayor compensación salarial que muchos no pueden costear y que hace que al mismo tiempo los jóvenes se sientan desmotivados para continuar trabajando por largo tiempo en una misma empresa. Sin duda, la crisis es grande, pero es importante hablar de que no todas las crisis son negativas, y ésta en particular considero que puede traer grandes oportunidades para mejorar como sociedad.

La vida en general, pero los estudios de educación superior en particular, han elevado sustantivamente sus costos. Muchos jóvenes que carecen de ayudas del Estado deben elegir entre estudiar y trabajar, algunos creen poder con ambas. Existen universidades que permiten este doble rol, pero hay otras que tienen horarios tan complejos que obligan a los estudiantes a tomar su segundo trabajo en las noches. Las generaciones anteriores también tuvieron que hacer grandes sacrificios para poder costear sus estudios, pero una vez los finalizaban abrían las puertas a un mercado ansioso por emplearlos.



Hoy, el mercado se ha reducido tanto que ya no tenemos grandes empresas en el país que busquen emplear jóvenes recién egresados. Las empresas son adversas a educar y formar porque tienen miedo de que los jóvenes nos vayamos rápido y piden, por tanto, experiencia en el área, que ciertamente no tienen quienes han tenido que emplearse en un ‘call center’ para poder costear sus estudios. Algunos incluso han renunciado a la posibilidad de hacer prácticas, que puede ser valorado como una experiencia laboral en el área, pues la remuneración es menor que la de un trabajo en un ‘call center’ y no alcanzaría para subsistir.



Las empresas no han sabido entender esta necesidad y ven la oportunidad laboral del ‘call center’ como algo negativo. Entienden falsamente este trabajo como algo sencillo, sin complejidad, y lo reducen a algo menor o sin importancia. Pero quienes trabajan en estos lugares aprenden sobre la vida laboral. Cumplen horarios inhumanos que van contra su salud mental, conviven con pares y desarrollan habilidades socioemocionales y blandas importantes para cualquier otro empleo.



Ahora bien, supongamos que los jóvenes logran culminar sus estudios y que estos no son en artes o ciencias sociales, cuyo mercado es nulo. Lo cierto es que se encuentran con miles de plataformas de empleo que son completamente obsoletas porque las empresas han primado tener sus propios sitios de empleo, sin pensar que esto representa un desgaste infinito y un proceso ineficiente hasta para el mismo empleador. Las empresas han descuidado mucho el reclutamiento y la selección a través de lugares como LinkedIn, El Empleo y Computrabajo, que son más eficientes para quienes buscan y dan empleo, pues no existe el desgaste de la creación de diversos perfiles en diversas plataformas.



Sin duda, lo más grave es que cuando los jóvenes ingresan a una empresa encuentran que están desactualizadas en temas de tecnología, objetivos sociales o enfoque en el proyecto de vida de los empleados. Además, tienen remuneraciones precarias para su nivel de estudio, lo que no les permite cumplir sus sueños más básicos: independizarse de la casa familiar, viajar al lugar de sus sueños, tener tiempo libre o aprender más sobre sus temas de interés. Las empresas creen que pueden solventar esta falta con beneficios que están desarticulados de lo que quiere la generación: un seguro exequial no es un beneficio para la generación del aquí y el ahora. La crisis existe, pero las soluciones para los jóvenes y el mundo laboral necesitan un empujón empresarial.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO, aquí).