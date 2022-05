La crisis cultural

El mundo artístico en Colombia es ajeno a los jóvenes. Sin duda alguna, la inflación ha llegado al punto en el que los jóvenes debemos elegir entre pagar el transporte y el almuerzo o asistir a una obra de teatro, a un museo o a un concierto. No se trata, sin embargo, de exigirles a los artistas que disminuyan los precios de sus funciones o que existan más entradas gratuitas con descuentos para estudiantes. Los artistas no pueden hacerlo, pues desde hace varios años llevan denunciando que se encuentran desamparados por la existencia de un contrato que les permita vivir del arte y no de la boletería que logran recaudar.

El Estado, por su parte, ha reconocido la importancia del arte y de los eventos culturales. En algunos casos como una simple producción estética, desconectada del proceso de reacción/reflexión social que tanto afecta al gobierno actual. La economía naranja falló, pues no hubo el crecimiento que se esperaba de este sector, pero sí lograron aumentar los incentivos y los concursos para apoyar y dar a conocer a nuevos artistas.



Sin embargo, muchos de estos incentivos terminan desconociendo el trabajo oculto, la producción que requieren las obras, lo cual termina por otorgar el mérito no a quien tiene un mejor trabajo, sino a quien ha tenido la posibilidad de invertir más en él. Este problema puede extrapolarse a varios aspectos de nuestra sociedad actual. Sucede, por ejemplo, en algunos jefes de empresas que prefieren unas universidades sobre otras a la hora de contratar personal, sin pensar si quiera en las habilidades y conocimientos de cada candidato.



Pero volviendo al tema del mundo del arte, me gustaría resaltar que los jóvenes no se quedaron de brazos cruzados. En los últimos meses se han desarrollado de forma casi clandestina diversas ferias temáticas que buscan reunir diversos artistas (músicos, escritores, artistas plásticos, audiovisuales y diseñadores) y emprendedores (gastronómicos o de pequeñas marcas), con el fin de dar a conocer su arte por precios de entrada inferiores a los de la FILBo y con muchos más beneficios para sus asistentes.



Esta iniciativa demuestra que, como dice Hannah Arendt en ‘La condición humana’, la necesidad de trascender mediante un trabajo, un oficio o un arte es inherente a la esencia misma del ser humano y supera las dinámicas del mercado.



El mundo del arte, para quienes queremos vivir de eso, nos es ajeno, pero igual insistimos en creer en él porque ¿qué hubiera sido de José Asunción Silva si no hubiera olvidado por completo los negocios familiares para escribir poesía? El éxito, lo sabemos muy bien como generación, no está labrado por mérito o don, sino por sacrificio y dolor. Nos engañaron con la máxima de “estudia lo que quieras y no trabajarás un solo día”, pues evidentemente es una frase que solo se aplica para aquellos que decidieron escoger un camino distinto a las ciencias sociales y a las artes. Es un engaño aún mayor para los que elegimos este camino sin tener un apellido y un nombre que nos asegurara el camino a la fama.



Me parece curioso que aún hoy las viejas generaciones no hayan entendido la necesidad de volver la mirada al arte que se produce en Colombia. También, resulta curioso que el Nobel de Gabriel García Márquez o las novelas de J. K. Rowling solo han servido para cultivar grandes nombres y opacar a toda una generación de escritores que los subyace. Pareciera que los Estados no están preocupados por mostrar nuevos artistas y los espectadores y lectores están obsesionados con recalcar las figuras ya existentes, como si le tuvieran miedo a lo nuevo, a lo extraño o a lo independiente. ¿Cuántos artistas colombianos jóvenes e independientes apoyó o siquiera conoció en la FILBo, ArtBo, FITB, concierto, toque o en sus últimas escuchas de Spotify?



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



