Interpelar nuestra verdad

Seré conservador para algunos, liberal para otros, mamerto en su gran mayoría o facho decidido. Digo esto porque es hora de que los jóvenes veamos algo que hemos normalizado por mucho tiempo y es esa necesidad de señalar a los otros como enemigos potenciales desde una identidad que creemos acabada. Nos basamos en esa falsa identidad para atacar lo diferente y protegernos del diálogo con el otro. Los jóvenes de hoy en día tenemos miedo de aceptar que somos vulnerables, débiles y que no nos las sabemos todas, que existe un mundo afuera que nos puede interpelar y hacer cambiar hasta nuestras posiciones más fuertes.

Las nuevas tecnologías han permitido que los jóvenes tengamos una falsa idea de la verdad. Las religiones, por ejemplo, ya no nos bastan para explicar lo que no entendemos del mundo y, aunque muchos de mis contemporáneos apoyen el tarot, la astrología y la metafísica, buscamos desesperadamente solo aquellas verdades que satisfacen nuestras cavilaciones. Lo más grave es que consideramos que nadie puede engañarnos de ninguna manera porque todo lo encontramos al alcance de un clic.

Este ejercicio de sentirnos amos y señores del conocimiento, de construir nuestra versión de verdad sin esperar a un profesor o a un guía, nos parece más claro, aprehensible y directo. Sin embargo, parece que nos hemos olvidado de la única verdad irreductible en la aprehensión del mundo, y es que toda verdad es narrativa y que ninguna es universal.

Nos alimentamos por medio de nuestras redes sociales que buscan reflejar nuestros sentires y juicios más superficiales porque es la forma de engancharnos a ellas. Lo anterior no sería un problema si dentro de esos pareceres no se encontraran también discursos racistas, misóginos o gordofóbicos. Recientemente, Westcol, un ‘youtuber’ que ha estado en boca de muchos por sus declaraciones contra la diversidad, la inclusión y la aceptación de la diferencia, da cuenta del peligro de encontrar un eco para los prejuicios en un grupo de jóvenes que lo secunda, defiende y promueve discursos de odio.

Otros jóvenes en el pasado han encontrado en ese mismo eco el ímpetu para transformar la sociedad, para marchar, para permitirse otras posibilidades que el mundo que nos fue dado. Pero muchos de estos también caen en el error de creer que tienen la verdad revelada y entonces denigran de los contradictores, asumen el papel de víctimas y olvidan que la sociedad no se construye con discursos totalizantes, sino con diálogos constantes entre nuestra inmensa diversidad como seres humanos.

‘Volcánicas’, un medio feminista creado para la divulgación de discusiones en torno al género, sacó recientemente en un artículo infundado y mal escrito sobre que las trenzas solo podían ser usadas por las mujeres afros, ya que de lo contrario sería apropiación cultural, como si ese fuera el mayor problema de las personas afros en Colombia y su discurso no fuera apropiación de la lucha racial en EE. UU. Cuando el artículo fue interpelado por los jóvenes, la escritora trans y la revista asumieron el rol de víctimas. Usaron la carta de que había transfobia y racismo en las críticas que les hacían, pero nunca fueron capaces de poner en diálogo sus argumentos.

En ambos casos es importante que reconozcamos como jóvenes lo que he dicho con anterioridad: el mundo no se ha construido el día de ayer. No somos más sabios que las generaciones anteriores solo por tener mayor acceso a la información, pues solo quien logra reconocer la burbuja en la que vive es capaz de entablar las conversaciones que el mundo solicita para los cambios que queremos generar. Sin humildad epistemológica, solo nos queda el totalitarismo de una razón fundada únicamente por el eco y perderemos todos los avances de la humanidad en la necesidad de construir comunidad y paz para todas y todos.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

