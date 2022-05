Falta una semana para la primera vuelta presidencial y, al contrario de lo que suelo hacer en la columna, me gustaría dirigirme a los adultos. Hace una semana tuve la oportunidad de ver la película ‘C’mon C’mon’, en la que actúa Joaquin Phoenix, reconocido por su papel en ‘Joker’ y en ‘Her’. Esta película trata principalmente de un entrevistador que se encarga de hacer preguntas sobre el futuro a niños y jóvenes, mientras tiene que cuidar a su sobrino porque su madre está atendiendo los problemas de salud mental del padre. Entre las entrevistas que recoge el personaje, hay una en particular que llamó mi atención. En ella, un niño le pregunta al entrevistador: “¿Cómo saben los adultos que estamos en el camino correcto?”.

Esta pregunta parece inofensiva, y uno podría responder de muchas maneras. Podría decir que los años han dado la experiencia para saber, por ejemplo, que un candidato, un modelo económico, una carrera o un estilo de vida es mejor que otras posibilidades o, incluso, que las prioridades del país deben ser otras diferentes a las preocupaciones de los jóvenes. Pero la pregunta es mucho más profunda de lo que parece.



En mi caso me recordó una conversación que tuve con un tío, en la que yo insistía en plantear lo que parecía, en mi visión de 13 años, un Estado ideal en el que todos vivían bien y no debían preocuparse por las necesidades básicas de subsistencia.



Mi tío me miró con mucho cariño y acabó la conversación diciendo: “Eres muy joven para entender el mundo, cuando crezcas sabrás por qué lo que planteas no es posible. Todos fuimos revolucionarios en la juventud, y con el tiempo uno comprende”. Esa idea de que uno podía perder lo que pensaba y cambiarse a un bando contrario conforme adquiriera edad me hizo ver la política de una forma extraña. Las personas de izquierda parecían de pronto adolescentes que rechazaban la idea de madurar, y los de derecha, como grandes pensadores que tenían claro el rumbo del país. Con el tiempo descubrí que ninguno de los dos tenía una verdad absoluta, ninguno tenía claro si estábamos en el camino correcto o si lo que planteaban para el futuro lo era.



Cuando cumplí 25 años sentí la pesadez de la adultez. Empecé a llorar al descubrir que ese Estado ideal que quería estaba lejos de cumplirse porque había más adultos como yo, que habían perdido la esperanza en la búsqueda del bienestar general y, sobre todo, en el entendimiento de la diferencia.



Los adultos vivimos con una inercia desesperante que nos obliga a darles la espalda a los sueños de niño. Los cubrimos con la cotidianidad de culminar estudios que tal vez no sirvan para el mundo laboral, de trabajar para otros sin conectar con la búsqueda de transformación social y de vivir rápido todas las experiencias que el bolsillo pueda costear porque la vida es inevitablemente corta.



Fue en ese momento, mientras lloraba, cuando descubrí que yo era un adulto y no estaba seguro de cuál era el camino correcto, que quizás mi tío tampoco lo haya sabido ni lo sabe ahora si se lo pregunto, y que todos de alguna forma estamos obnubilados por la cotidianidad.



En vísperas de las elecciones, quiero darles un mensaje a los adultos para que bajen un poco la soberbia que dan lo años. Un mensaje inspirado por la película que mencioné al inicio: no subestimen ni corten las alas de los niños y jóvenes. Escúchenlos, pues ellos aún tienen la capacidad de soñar por el país, de proponer por el país. Muchas cosas que queremos actualmente no se pueden, pero soñar en que se puedan da la posibilidad de gestar un cambio verdadero. A los jóvenes, el mensaje es el de seguir soñando que podemos generar un cambio el próximo 29; todos los candidatos lo prometen, no todos podrán cumplirlo y, sin embargo, no debemos permitir que esto nos quite el ímpetu transformador.



ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR



