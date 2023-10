El terror de los jóvenes

Varias veces me he encontrado con la pregunta: ¿cómo usan hoy los jóvenes las redes sociales? Por lo que me parece pertinente hacer unas menciones al respecto y, al mismo tiempo, hacer una reflexión sobre cómo ese uso habla de nuestras dolencias generacionales y las oportunidades que tenemos para promover una construcción de comunidad si nos permitimos mirarlas y transformarlas.

Los jóvenes estamos divididos en dos grupos. Los ‘millennials’ son la generación de las sonrisas, la de los restaurantes caros y la de los viajes. Al menos así se mostraban en redes, como una generación de la felicidad y el gozo. Muestran hasta de lo que carecen, porque los inunda un miedo profundo a no ser suficiente para sus amigos o a que descubran sus dolores emocionales. Van a mil fiestas, no escatiman en gastos porque saben que mientras tengan algo que mostrar la gente no se va a interesar en preguntar sobre quiénes son detrás de sus apariencias.

Siempre será más fácil responder “¿Qué hiciste el fin de semana?” que entender realmente los sueños y pesares que atraviesan a esta generación. Los ‘millennials’ tienen una incapacidad para conectar emocionalmente con las personas que los rodean, pues piensan que el personaje que han construido en redes o en terapia es la única forma valida que hay de ser ellos mismos. “Los demás se deben acomodar a mí”, dicen ahora los ‘millennials’ como decían los ‘boomers’ que debían hacer todas las otras generaciones en el ámbito laboral.

Los ‘centennials’, por otro lado, crecieron en este mundo en el que sobreexponerse es la norma y han decidido no jugar a la hipocresía. Si usted ve sus redes sociales encontrará fotos desenfocadas o cualquier cosa que no sean ellos. Los ‘centennials’ saben usar las redes, pero algunos simplemente las rechazan porque nuestro mundo se ha vuelto un mercado, una publicidad constante y, al final, una falta de acción y de conexión real. Algunos han desembocado en la hiperconectividad a juegos de video o realidades virtuales para alejarse del mundo ensordecedor que nos rodea. Otros desean superar el ser un producto y ponen en redes lo que les gusta e interesa y no lo que “son” porque, al contrario de los ‘millennials’, esta es una generación dedicada a la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales y ambientales, enfocada en la cultura del ‘mindfulness’ y la salud mental, tendiente al vegetarianismo y al activismo, pues creen que son la única generación dispuesta a salvar el futuro de la humanidad.

Aunque ambas generaciones sean radicalmente distintas en su forma de mostrarse al mundo, están atravesadas por un mismo miedo al encuentro con el otro. Las redes sociales son capaces de hacernos sentir únicos: para los ‘millennials’, porque creen que todos deben acomodarse a ellos; y, los ‘centennials’, porque insisten en que nadie los comprende. Este sentimiento de individualidad nos ha llenado de miedo, y creo que si no lo atajamos pronto no sabremos vivir en sociedad.

Es cómodo creer que tenemos la razón, es cómodo no abrirse a los otros porque seguro cuestionarán tu sentir y tu concepción de la vida, te exigirán cambiar. Los jóvenes aún no entendemos que estar en una relación (social, amorosa, laboral) implica hacer un sacrificio de la individualidad, desligarse de uno mismo y abrirse a lo que otro propone para construir juntos. Es más cómodo segregar y oír ecos, pero ¿es lo mejor?

Mi generación debe encarar el miedo de conectar con otros, aunque duela. Debemos dejar de pensarnos como productos acabados y ser más sujetos dialogantes y en constante devenir o caeremos en los mismos errores de los ‘boomers’ que nos criaron y que criticamos. La generación de comunidad precisa un malestar edificante, necesita de un diálogo incómodo que nos acerque a entender el amor, el trabajo, la familia y ese gran otro que es la sociedad.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

(Lea todas las columnas de Alejandro Higuera en EL TIEMPO aquí)