El amor fugaz

Las relaciones monogámicas están lejos de desaparecer, pero los jóvenes cada vez pensamos menos en ellas como una opción para nuestro futuro. En el libro ‘Contra el transhumanismo’, Mauricio Loza Niño nos invita a pensar sobre las implicaciones del mundo tecnológico en las relaciones humanas.

Gracias a la tecnología, cada vez reclamamos mayor rapidez en todos los procesos que rodean nuestra vida; entre ellos, hemos creado aplicaciones que facilitan la búsqueda de relaciones. Pero este afán producido por el sistema en el que vivimos nos aleja de las conexiones profundas con los otros, nos invita a entenderlos como mercancías en las que transaccionamos emociones efímeras y nos acerca de forma vertiginosa a la fantasía que tenía Descartes de olvidarnos del cuerpo y de los sentimientos por primar un mundo lleno de producción y racionalidad.

Los jóvenes ya no buscan una profundidad emocional o relaciones a largo plazo. No hay tiempo suficiente para hacer todo lo que demanda la sociedad de nosotros (estudios, trabajos, viajes y experiencias) y al mismo tiempo tener rituales de conquista extensos o el tiempo suficiente para conocer a otra persona. Debemos empatizar con los miles de causas sociales que nos rodean, pero no se nos permite empatizar con ese otro con el que queremos construir un futuro. Parece que siquiera pensar en una relación conlleva un desgaste emocional, físico, temporal y económico que muchos no estamos dispuestos a vivir.

Las relaciones efímeras o líquidas, como diría Bauman, se acomodan mucho más a nuestros tiempos de ocio. Buscamos tener la mayor cantidad de experiencias posibles y que cada una sea más intensa que la anterior. Acumulamos amantes, pero no nos sentimos en la capacidad de abrirnos lo suficiente para volverlos pareja; de hecho, pedir el ‘cuadre’ está mandado a recoger. No queremos descubrir lo que viene después del enamoramiento, que dura, según expertos, solo tres meses, porque empezar a ceder y aportar al crecimiento de otro nos aleja de vivir otro pico de intensidad amorosa. Nos molesta incluso dedicarle más del tiempo de ocio a alguien que reclame nuestra atención o disponibilidad, y terminamos usando y desechando a los otros como si cambiáramos de celular.

Por otro lado, vemos que la monogamia lleva al aburrimiento y al estancamiento, lo vemos en nuestros padres y también en nuestros pares que tienen relaciones largas. En un mundo tan demandante de cambio, parece inaudito dedicarse a acomodarse y aprender de una única persona cuando podríamos abrirnos a muchas más, vivir lo que queremos vivir y desechar cuando ya no funcionen las cosas. Nuestra generación sigue en la búsqueda de parejas, pero la estabilidad y la monotonía ya no parecen ser un factor que se quiera tener en cuenta, pues implica sacrificio, malestar y negociación.

Estamos cada vez más cerca de volvernos robots que les restan importancia a las relaciones de pareja, que desconocen la relevancia de la emocionalidad en la humanidad y que usan sin vergüenza a los otros para satisfacer, si mucho, el deseo carnal. Hemos acabado con los modos tradicionales de cortejo, desconocemos lo que significa construir pareja, y en un futuro ignoraremos completamente lo que implicaba una vida familiar.

Nos enfrentamos, en últimas, a un cambio de paradigma sin precedentes en la historia de la humanidad que ahora parece al servicio de una sobreproducción y una racionalidad ciega, que premia la inmediatez porque no nos aleja de los logros neoliberales. Este cambio implicará el replanteamiento de políticas públicas, normas de sucesión y manejo de dineros, beneficios de empresas y lugares de vivienda, pues todos giran en torno a la figura de la familia. Pero lo que más me interesa preguntarnos a los jóvenes es si esto nos va a brindar alguna clase de felicidad.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

