Antes de marchar

Esta columna nació luego de las marchas del 2021, cuando era imperativo darles voz a los jóvenes que se habían tomado las calles y protestaban, con el resto de la sociedad, por el desmonte de una reforma tributaria que parecía injusta y por un gobierno que no hacía méritos por escucharnos.

Tras dos años de haber empezado esta labor, el contexto y el Gobierno evidentemente han cambiado, pero la necesidad de darles voz a los jóvenes sigue intacta. Este gobierno que empezó el año pasado supo recoger en su campaña las voces olvidadas por años de historia y celebró con el alza de sus banderas la llegada de la igualdad sexual, racial y económica. Sin embargo, el Gobierno, que antes era oposición, no ha aprendido a serlo y ahora quiere replicar las viejas prácticas que lo consolidaron para apoyar sus propuestas.

Para el martes 14 hay programadas marchas organizadas por el Gobierno con el fin de apoyar una reforma de la salud cuyo texto no se ha difundido con el suficiente tiempo. Comprendo que las movilizaciones sociales son la forma de hacer mediática una causa, que todos hablemos del tema y que los jóvenes nos pronunciemos y apropiemos del problema. Sin embargo, considero que estas marchas buscan instrumentalizar y burlarse de la movilización social.

Los jóvenes nos podemos indignar con mucha facilidad, basta pasar un rato en Twitter o descubrir las conversaciones más serias que sostenemos en cafés y bares para notarlo. El mundo que han construido nuestros padres nos ha quedado chiquito y mal cocido, necesitamos reformarlo y transformarlo. Sin embargo, elijo creer que todos estos años de movilizaciones nos han enseñado que no basta con quedarse con ese sentimiento y que es necesario escuchar todas las partes en una discusión antes de tomar la decisión de movilizarnos.

Esta reforma, como lo señalaron miembros del mismo Gobierno, no tiene un texto claro y completo, no ha convocado a todo el gremio de los médicos para socializar los cambios que plantea y, según lo mencionó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, no ha hecho un análisis juicioso de lo que funciona en nuestro sistema de salud. Me preocupa en demasía que los jóvenes solo seamos la carne de cañón que se necesita para que propuestas mal planteadas y con soluciones poco eficaces lleguen con ruido de apoyo al Congreso.

Por poner un ejemplo, una de las problemáticas que promete solucionar dicha reforma es la de mejorar el acceso a la atención de especialistas, pero, como lo ha mencionado la misma ministra de Salud, Carolina Corcho, el problema se enmarca en la escasez de médicos con los estudios necesarios para atender la creciente demanda, lo que aumenta sus precios y sus tiempos de atención. No es clara la solución que promete la doctora Corcho para este aspecto, y me parece que pasa de largo de lo más evidente: la fuga de cerebros.

Los jóvenes, y más la población médica que tiene los recursos, buscan con ansias salir del país para tener mejores estudios, aspirando a quedarse y no volver. En este ejemplo, vale la pena pensar que, antes de acabar con el sistema de salud, debemos tener una apuesta educativa competitiva a nivel mundial para nuestros médicos y una propuesta económicamente atractiva para que los jóvenes no tengan que emigrar. Asimismo, debemos fortalecer la oferta descentralizada de la salud y para esto, como ha sido la historia de muchas ciudades, se necesita la ayuda de los privados, pues el Estado no cuenta con recursos y pavimentaría el camino a una corrupción invisible.

Mi invitación es para que los jóvenes nos pensemos las indignaciones y leamos la propuesta completa antes de salir a marchar. Muchas son válidas, pero las soluciones pueden ser paños tibios que perjudiquen nuestro futuro. Lo más importante es que no dejemos que se instrumentalice la movilización social.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

