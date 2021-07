La Constitución de 1991 requiere de una nueva estrategia pedagógica

Los resultados de la encuesta realizada por la Universidad del Rosario, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Konrad Adenauer y la firma encuestadora Cifras y Conceptos en 12 ciudades refleja la percepción de los colombianos frente a la Constitución del 91, y demuestra que esta no hace parte de su vida cotidiana. Solo el 24,5 % de los encuestados reconocen haber consultado la Constitución en el último año y el 7 % afirma conocerla bien, lo cual demuestra una vez más la necesidad de un mayor esfuerzo pedagógico para propiciar la comprensión por parte de los ciudadanos acerca de los beneficios de nuestra Constitución.

Desafortunadamente, solo el 31 % de los encuestados conocen el movimiento de la Séptima Papeleta. Es por esto que, sin duda, es necesaria una pedagogía de la Constitución, y esta debe empezar por compartir la propuesta pacífica de los jóvenes en las calles con un movimiento estudiantil que lograría incluir la Séptima Papeleta en las elecciones de 1990. Fue así como demostraron la posibilidad de construir una nueva constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente inclusiva.



Los desafíos de nuestro país como la violencia, la demanda por justicia, la desconfianza en la clase política, el narcoterrorismo, la centralización del poder y la incapacidad de las instituciones para responder a los retos llevaron, incluso, a la percepción de un Estado fallido por parte de algunos sectores de la sociedad.



Sin embargo, la persistencia y organización de los jóvenes universitarios de instituciones, tanto públicas como privadas, permitieron cimentar un nuevo sueño para todos los colombianos.



Es muy importante reconocer como lección pedagógica de la Asamblea Nacional Constituyente para todos los colombianos la capacidad para lograr acuerdos entre amplios sectores políticos y sociales del país. El trabajo conjunto de líderes con ideologías distintas como Álvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa, quienes reconocieron que el bien común de nuestro país debía superar cualquier interés particular, es claro testimonio de esa capacidad para explorar nuevas alternativas con la participación de todos, a partir de la confianza y la inclusión, y con el propósito de generar un mayor bienestar para todos los colombianos.



Según lo anterior, y ante la pregunta de si se tiene una imagen favorable o desfavorable de la Constitución de 1991, es muy importante tener en cuenta la percepción de la población afro, indígena y LGBTIQ+, quienes tienen una imagen favorable de la Constitución del 40, 34 y 31 %, respectivamente.



Aun cuando el 62,4 % de los encuestados no conocen el número ni el contenido de las reformas que ha tenido la Constitución del 91, es importante resaltar la respuesta contundente de los colombianos de NO reformarla. Su deseo es que se cumpla, con un 81,2 %, y por supuesto que no se pongan en peligro los logros obtenidos; entre ellos, algunos tan importantes para los colombianos como la protección de los derechos fundamentales, la libertad de culto, el derecho a la manifestación pública y pacífica, la protección de los derechos de las minorías, la descentralización y la consolidación de la democracia participativa.



Estos resultados demuestran el interés de las personas por comprender la Constitución cuando existe la posibilidad de aplicar el conocimiento a su realidad, lo cual presenta una oportunidad de aprendizaje con innovaciones pedagógicas como la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje basado en retos, entre otras estrategias de enseñanza para que todos logren apropiar la Constitución.



Alejandro Cheyne

Rector de la Universidad del Rosario