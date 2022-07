Regalías, fundamentales para el desarrollo de las regiones

Las regalías, recursos generados por la explotación de hidrocarburos y minerales, son la tercera fuente más importante de ingresos para los municipios.



Mediante el acto legislativo No. 5 del 2011, se crean el Sistema General de Regalías y los Ocad, órganos colegiados de administración y decisión, para aprobar estos recursos. En el año 2017, con el propósito de financiar la implementación del Acuerdo Final se crea el Ocad Paz. Este sistema se simplifica en el año 2020 con la Ley 2056 eliminando los Ocad de los departamentos y municipios, dejando solamente seis Ocads regionales, el Ocad Paz y el Ocad de Ciencia y Tecnología.

Hoy en día, el 60 por ciento de los recursos los aprueban directamente los municipios y departamentos.



El 40 por ciento remanente que se aprueba en sesiones de los Ocad, se hace a través de una mayoría simple donde votan los tres niveles de gobierno (un alcalde, un gobernador y un representante del gobierno nacional). El rol del DNP es ejercer la secretaría técnica. No estructura, no aprueba, no ejecuta y no contrata los proyectos. Quienes ejercen control fiscal y disciplinario de la ejecución de los proyectos, son los organismos de control y la Fiscalía.

Ejecución

Desde que existe el Sistema General de Regalías se han aprobado 22.337 proyectos por 67,9 billones de pesos: 12.895 proyectos durante los gobiernos del Presidente Santos, y 9.442 durante el Gobierno del Presidente Duque. De estos proyectos, 90 por ciento han sido aprobados directamente por las instancias departamentales y municipales, 5 por ciento en Ciencia, Tecnología e Innovación y 4 por ciento en el Ocad Paz.



De estos 22.337 proyectos que se han aprobado desde el 2012, el 72 por ciento están terminados, el 22 % por ciento están en ejecución y el 6 % por ciento están aprobados sin contratar. De los 9.442 proyectos aprobados durante el Gobierno Duque, el 43 % por ciento están terminados, 43 % por ciento están en ejecución, y 14 % por ciento están aprobados sin contratar.

Ocad Paz

Con respecto a la ejecución del Ocad Paz, desde que se creó en el 2017, se han aprobado 722 proyectos por 7,2 billones de pesos, de los cuales 681, por 6.7 Billones, se aprobaron durante el Gobierno Duque. La disponibilidad de 4.4 Billones en el 2021 responde a los términos de un acto legislativo que se aprueba en el 2019, adelantando 10 años de recursos adicionales.



Como un monto importante de los recursos se aprobaron en el último año, un gran número de proyectos aún están en ejecución, lo cual no es atípico. La razón es que una vez se aprueba un proyecto, los ejecutores tienen hasta seis meses para iniciar los procesos precontractuales. De los 681 proyectos que se aprobaron, el 22 % está terminado, el 68% está en ejecución y el 10 % está sin contratar.



Las denuncias presentadas frente al Ocad Paz son muy graves, y en el DNP se han hecho esfuerzos importantes en atenderlas. Como primer paso se realizaron los procedimientos internos para establecer la existencia de cualquier responsabilidad disciplinaria de los funcionarios a través de la Oficina de Control Disciplinario. En paralelo se compulsaron copias de las denuncias a los órganos de control, con el fin de que se investiguen exhaustivamente.



Se renovó y reorganizó el equipo del Sistema General de Regalías. Adicionalmente, se optimizó el proceso de verificación de requisitos en el DNP, estandarizando los procesos y dándoles mayor trazabilidad. Así mismo, para garantizar el acceso a la información al público se volvieron interoperables los sistemas de información. Hoy en día, cualquier persona puede consultar en línea un proyecto de inversión por fuente, sector, entidad ejecutora, contratista y lugar de ejecución.



En el DNP tenemos las puertas abiertas para que los organismos de control y la ciudadanía hagan seguimiento de estos recursos que son de y para las regiones. Los recursos públicos son sagrados.



ALEJANDRA BOTERO BARCO

Directora de Planeación Nacional



(Lea todas las columnas de Alejandra Botero en EL TIEMPO aquí).