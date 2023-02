¿Profesores o maestros?

La acción educativa genera pueblo y nación si supera el escueto cientismo y tecnicismo mediante la sabiduría humana y cristiana. Este enunciado procede de la Crítica de la razón instrumental, de Horkheimer; de la Crítica de la razón funcionalista, de Habermas, y del Informe sobre el saber, de Lyotard.



Preparado para el Ministerio de Educación de Canadá, el Informe mostró que la razón moderna occidental entronizó de tal modo los lenguajes y métodos de las ciencias físicas que se sustrajo con desdén a los lenguajes de sabiduría, a las tradiciones de las culturas, a la lógica de la razón simbólica. Ello arrojó un balance deficitario de sabiduría en sociedades altamente tecnificadas y supuestamente desarrolladas. Aquello que no fue ciencia y tecnología fue tenido como mito, ensoñación y quimera.

“El saber no se reduce a la ciencia, ni siquiera al conocimiento. El conocimiento es el conjunto de enunciados que denotan o describen objetos. Pero con el término ‘saber’ no se comprende solamente, ni mucho menos, un conjunto de enunciados denotativos; se mezclan en él las ideas de saber hacer, saber vivir, saber oír, etc.”*.

Es que mucho va del entender al comprender, de la verdad al sentido, de la indagación por los objetos a la pregunta por el sujeto, de los lenguajes argumentativos, probativos y demostrativos a los lenguajes simbólicos, evocativos, parabólicos y metafóricos, prolépticos y aproximativos. De ahí que el acto educativo exija hoy no tanto profesores de asignaturas, sino maestros que por medio de la verdad lleven a la vida.

Saber ser equivale a determinar el modelo antropológico hacia el cual se educa, seleccionado con exquisito cuidado de esa selva de oferta de modelos antropológicos estatistas, economicistas, socialistas y capitalistas, freudiano y pansexualista hasta los modelos de sectas religiosas escapistas.

Saber leer remite a la capacidad inducida de sensibilidad lectora del gran símbolo de la naturaleza, de la sociedad, del dramático acontecer, de la compleja realidad en que vivimos nuestras vidas.

Saber ser en comunidad indica educar para la superación de todos los solipsismos e individualismos a los que es proclive la misma escuela, y su desnuda información de datos objetivos y objetivados, repetitivos y mecanizados con deficitaria construcción del sujeto personal y del sujeto social.

El imperativo de migrar de nuestra condición de profesores de asignatura a la de maestros de vida es el mismo imperativo de volver a juntar en el acto educativo la ciencia simplificadora con la sabiduría profunda, el entender racional con el comprender vital, la verdad intelectual con el sentido real, Atenas con Jerusalén y el Oriente de la fresca mañana del ser con el Occidente del atardecer y declinar. No a la ciencia hegemónica, funcionalizada e instrumentalizada. No al cientismo que avergüence el derrotero de los humildes y de los hijos del pueblo. No al desprecio rampante de los saberes populares, ancestrales humanizantes en los que perviven inmensos valores éticos personales y públicos. El afán de tener no puede eclipsar el imperativo de ser.

