Navidad, dulce Navidad

Es hermoso que ese villancico junte la Navidad con el hogar. Y es porque la Navidad, Natividad o nacimiento del bebé es el hecho central de la familia reunida en el suave calor del hogar lleno de ternura, de esperanza, de sentido. Por eso Navidad es la noche más hermosa de las familias, de los hogares, de los niños "porque un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha dado" como dijo el texto antiguo. Y cada nacimiento humano enlaza con la dulce Navidad del nacimiento del Mesías, del Señor, en el hogar de María y de José en aquella noche entrañable de Belén. A los tres se refiere la tradición cristiana como la sagrada familia.



Sagradas familias y dulces hogares son esas relaciones únicas que surgen de las raíces más profundas de lo humano para poder cambiar la triste soledad y el macabro egoísmo por el hallazgo gozoso del otro, de la otra, de los otros amados y unidos por la misma carne, la misma fisonomía, el mismo apellido, el mismo destino presente y trascendente.



Por eso, el hogar conformado por la familia ha sido en toda raza y cultura la única y propia comunidad de personas en comunión de vida. Las otras son beneméritas agremiaciones y asociaciones, empresas y sindicatos, equipos y partidos que surgen y terminan cuando se alcanzan los objetivos convenidos.



El hermoso hogar y la entrañable familia, por ser comunidad de vida y de amor, es también escuela para aprender en vivo la igualdad plena de las personas. Esa igualdad que contradice y repudia la inferioridad de la madre o la inferioridad de los hijos. La igualdad que reconoce con gozoso afecto la igual dignidad, los iguales derechos y deberes, la igualdad de tener y de opinar, el responsable uso de la liberad y de la autonomía cuando termina la patria potestad.

La comunidad de personas en comunión de vida y de igualdad es y será taller para aprender la diversidad de las personas y su inviolable derecho a la diferencia en su ser, en su pensar, en su expresar, en su vivir. El derecho a la diferencia y el deber de amor al otro diferente es fruto exquisito del hogar, de la familia, de la experiencia primera que dura para siempre.



Personas en relación de amor y de vida, no sujetos individualistas y aislados; personas en igualdad de ser y de pensar, no esclavos ni esclavistas; personas en diferencia respetada y amada, no fichas en serie ni en monotonía que impida la hermosa sinfonía: Eso son el hogar y la familia, la maternidad y la paternidad, la filiación y la hermandad.



La Navidad con calor de hogar bien puede ser la feliz ocasión de sentir y comprender que la familia es base y fundamento de la sociedad, del país, de la nación, del Estado, de la comunidad internacional, de la Iglesia. Y que deber de Estado y sociedad es la reafirmación de la familia, no su disolución; su defensa como fuente y origen de la civilidad y de la democracia, no su abandono; su permanente convicción de ser la familia escuela viva para las personas en relación de vida y amor, en igualdad fundamental y en diversidad y diferencia respetada y amada.



En el Belén de cada familia humana brille la estrella radiante de todo lo que es justo, bueno, amable, respetuoso, participativo, fraterno. Entonces despuntará el nuevo día para gloria de Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.

ALBERTO PARRA, S.J

