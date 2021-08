Los jóvenes: ¿cuál futuro?

Hace rato que el abecedario se agotó para clasificar a los jóvenes: generaciones X, Y, Z, gobernadas, dirigidas y educadas en los horizontes de vida propios de todas las letras anteriores. Con el cambio de siglo y de milenio, los jóvenes fueron los ‘centennials’ y ‘millennials’, gobernados, dirigidos y educados por generaciones del milenio ido y del siglo superado. Por referencia con la realidad construida, los jóvenes fueron los cibernautas nativos, gobernados, dirigidos y educados por quienes aterrizamos de emergencia en el ciberespacio y en la complejidad digital. Alguna funcionaria quiso estimularlos para la educación usual y los llamó pilos, y otro, por la misma razón, los clasificó en la generación E.

Hoy, con los así clasificados, se aspira a conformar los Consejos Nacionales de Juventud, como para encontrarles cabida en los espacios inciertos de negociación social en los horizontes acostumbrados, aunque haya quienes presientan claros propósitos electorales de los mismos con las mismas.



Y no es porque el pasado y todo lo pasado no sean reserva, ejemplo y estímulo para el presente: como la llama olímpica que es antorcha de relevos desde Grecia antigua hasta el moderno Tokio. Es porque la inteligencia y la sabiduría distinguen con respeto eso que los alemanes llaman Zeitgeist o espíritu del tiempo; los filósofos denominan epoché o diversidad de los distintos tiempos: y el Evangelio nombra como signos del tiempo y señales ciertas de novedad, de cambio, de apertura al futuro esperanzador que irrumpe, se aproxima, llega.



El ser propio de cada humano es tiempo, dijo Heidegger, y está circunscrito por la temporalidad propia, irrenunciable, intransferible, esa y no otra, sin que ninguna sea falsa, sino diversa. Imposible reeditar hoy la visión objetiva, universal, quieta e inmodificable que fue propia de la premodernidad antropológica, filosófica, moral y hasta económica. Imposible comprenderse hoy en el esquema de la modernidad del sujeto ilustrado que hace de la realidad pensar puro y abstracción lograda, más para ser teorizada que actuada. Imposible también reeditarse en el hacer y producir, en el comprar y vender de quien escasamente piensa, sino que solo come y aglomera chatarra y desperdicios en un planeta tecnificado pero enfermo para desgracia de la generación actual y de las próximas.



La juventud de hoy es posmoderna, como lo registró Lyotard en su brillante informe. Posmoderna, pese a sus detractores y malquerientes, entre los que descuella Zigmunt Bauman con sus tesis sobre la generación líquida. La generación posmoderna reclama de sus progenitores, educadores y gobernantes más experiencia que ciencia; más relatos culturales y sociales propios que relatos universales sin rostro ni atractivo; más ética que metafísica; más trascendencia divina que religiones establecidas; más amor que reglas matrimoniales; más realizaciones ciertas que partidos políticos; más ecología que desarrollo devastador; más cuerpo con espíritu que espiritualidades inmateriales; más tiempo para ser que esclavistas para producir; más identidad y mismidad que reproducción de envejecidos modelos de organización ciudadana; más autenticidad de cada ciudadano que contratos sociales que son de todos a condición de que no sean de ninguno de los que ni los hicieron ni los firmaron.



Progenitores y educadores, gobernantes y políticos, sociólogos y evangelizadores debemos registrar que los jóvenes no tienen futuro. Ellos son un nuevo y bienvenido futuro, deseado y amado, en el nuevo siglo, nuevo milenio, nuevo horizonte posmoderno.



ALBERTO PARRA, S. J.



