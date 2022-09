De la violencia total a la paz real

"Si quieres la paz, prepara la guerra” fue un adagio latino que invitó no tanto a hacer la guerra para llegar a la paz, sino a identificar con inteligencia previsora los síntomas ciertos de sufrimiento e insatisfacción, perturbación y confrontación que inevitablemente llevarán a la guerra.



Las causas de la violencia en Colombia no las diagnostica solo ahora la Comisión de la Verdad. Ella, con el relato pavoroso de lo sucedido, enlaza con los análisis lúcidos de Luis López de Mesa y de Orlando Fals Borda, de Germán Guzmán y Eduardo Umaña, de las Comisiones para el Estudio del Conflicto en 1987 y en 1995, de las producciones de Fernán González y Javier Giraldo y de la visión certera de Jerónimo Ríos en su Historia de la violencia en Colombia: 1946-2020. Para ellos, como para todos, la violencia en Colombia ha procedido de los grupos guerrilleros armados y terroristas, del genocidio y del asesinato, de las organizaciones paramilitares y del enjambre de nuevas denominaciones guerrilleras y narcotraficantes. Pero la violencia ya aclarada, aunque todavía no confesada ni enmendada, provino de antecedentes financieros y empresariales, políticos y militares, educativos y familiares, culturales y religiosos y fueron y son causa original del conflicto social de no tierra, no techo, no trabajo, no pan, no salud, no seguridad social, no equidad en el país de todos los climas y todos los frutos, de todas las aguas marítimas y fluviales, de todos los recursos de fauna y flora: allí nacieron la situación del campesinado, la ausencia de una ley de tierras y de reforma agraria integral, la represión a las organizaciones populares, las jornadas laborales con sueldos de hambre, los índices de informalidad y desempleo, de rebusque forzoso y de atraco callejero.

De no confrontarnos con la verdad de la violencia y del universo real de sus actores, estaríamos condenados al espectáculo que hoy estamos dando: construir un trabajoso marco jurídico para reinsertar a la sociedad acostumbrada unas porciones minoritarias de los violentos, en tanto que la porción social mayoritaria ni confiesa ni repara, ni enmienda ni cambia. Aún más: se yergue como juez de los reos y declara, como Pilatos, que ella no tiene culpa de la sangre derramada, de la violencia desatada, de la perturbación acontecida.

Por eso las metas de paz y reconciliación no pueden resultar de escuetos armisticios jurídicos, reinserciones y desmovilizaciones que corran al margen de reformas estructurales sociales, políticas, económicas, educativas, culturales y religiosas, porque en esas estructuras irredentas anidan los más hondos generadores de la guerra. Violencia total y paz real es no solo un título de libro que debo recomendar a los lectores, sino camino cierto que va desde la autoría general de la violencia al diálogo social para la reconstrucción social, para la paz social. Enfrentar la violencia total para la paz real exige establecer la antípoda de las prácticas violentadoras y del sistema estructural violentador.

La violencia y la injusticia estructural causan incontables víctimas silenciadas y silenciosas para quienes no están previstas leyes de resarcimiento y de reparación. Y la creación de un indispensable marco jurídico para la desmovilización de grupos violentos no puede pacificar la conciencia nacional como para dilatar sin término las drásticas reformas institucionales exigibles para la paz social. Mantener las causas ciertas de la violencia es garantizar la repetición macabra de lo sucedido.

El paso de la violencia guerrillera al acuerdo firmado es una paz parcial en la que todos debemos implicarnos. El paso de los nuevos actores guerrilleros y comercializadores de drogas al sometimiento o acogimiento a la ley es una bienvenida paz total que el Estado y la Nación deben propiciar. Y en el conjunto cierto de País, Nación y Estado tenemos como ineludible deber y ocupación erradicar para siempre las causas ciertas de la conflictividad y de la violencia para alcanzar la paz total desde la paz parcial y la paz social desde la paz total. Si quieres la paz, prepara la guerra a la inequidad.

