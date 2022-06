Las balas matan

Anderson tiene 10 años, nació en el corregimiento del Carmen de Darién. Para llegar a su casa desde Bogotá toca coger un vuelo a Apartadó, en realidad a Carepa, a unos 40 minutos de la capital bananera. Luego, un bus hasta Chigorodó, más o menos una hora de distancia, y luego, otro bus, más pequeño, más caluroso y más incómodo, hasta Belén de Bajirá, la frontera geográfica entre Antioquia y Chocó, en donde finalmente uno se embarca en el río Curvaradó. Un trayecto largo, lleno de historias, de personas que han querido conquistar estas tierras. De historias que se repiten. Son tierras fértiles, arroz y plátano se dan muy rápido y de buena calidad. Sin embargo, y como parte de la tragedia colectiva que han dejado la guerra y sus secuelas, cada mes llega una lancha de Naciones Unidas trayendo arroz, aceite y atún, entre otros productos. Productos chinos.



Una tarde los niños se reúnen para jugar. Escucho desde el salón comunitario cómo emiten sonidos que imitan metralletas, pistolas y quejidos de dolor. Me asomo por la ventana de madera y veo cómo juegan a la guerra. Veo que tienen tubos de plástico, que son las armas, y veo cómo sus pequeñas manos inocentes pero vulneradas llenan esos tubos con un polvo. La metáfora máxima de la enfermedad violenta que sufrimos los colombianos hace décadas. La enfermedad generada por no escucharnos, por no tener las conversaciones que son importantes y transformadoras. De repente se oye un totazo, como el sonido de las balas. Nítido, directo, sin obstáculos en el camino. Un grito. Anderson está acostado en el piso, tiene los ojos abiertos, muy abiertos, pareciera no parpadear. Pero respira, agitado, con miedo. En la frente, entre las dos cejas, tiene un hueco del que sale líquido blanco. Me susurra al oído: “¿Qué pasó? ¿Me voy a morir?”. Lo miro y le digo: “Todo va a estar bien”. Sé que no sé si todo va a estar bien. No sé muy bien qué ocurre a mi alrededor en ese momento. Solo veo a Anderson en mis brazos mientras lo cargo hacía algún lugar. Hacia la lancha en la que nos vinimos. “Rápido, hay que llevarlo a un hospital”.



Lo único que había eran medicamentos para el dolor con fechas de vencimientos de hace dos décadas y una bolsa de suero, de las pequeñas. La madre se monta con Anderson en la lancha y arrancan. Lo miro por última vez a sus ojos, aún abiertos, le doy un beso en la frente. Me volteo y lloro. Atónita y llorando. Después de ocho horas vemos la lancha regresar. Anderson, en un sarcófago. La bala del juego lo mató. La indiferencia lo mató.

ADRIANA POMBO

