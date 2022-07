Hay futuro si hay verdad

La selva basal está compuesta principalmente por bosque húmedo tropical con gran abundancia de flora y fauna. Se trata de selvas heterogéneas con predominio de anón, almendrillo, escobillo, lecheperra y morino. Se oyen y se ven todas las aves que aún tenemos en Colombia. Tucanes turquesa, caciques candela, jacamará coliverde, pericos carasucia, tángara azulada, gavilán cenizo, garzas azules, la real y la blanca, el garrapatero, el cardenal, el periquito, la gallina de monte, la chorola petirroja, el cucarachero, el colibrí ermitaño y el pespirito copete gris.



El informe de la Comisión de la Verdad se parece a las selvas colombianas. Son absolutamente heterogéneas y cuentan las verdades individuales para construir una verdad colectiva. Es un documento que se construyó como un rompecabezas de historias de millones de personas, de millones de corazones, de pulmones, de manos y pies, de heridas profundas y cicatrices eternas. Es un documento que, al igual que las selvas, vale la pena escuchar en silencio y con silencio. Con el mayor respeto y compasión por nuestra historia. Es un documento que debemos incluir en las narrativas presentes y futuras, porque nos permite reconocer y conocer nuestra historia como colectivo.



El conflicto armado y sus violencias aún son una realidad que se extiende por los ríos, bosques, cordilleras, planicies, desiertos y mares. La paz no es un objeto no identificado que llega volando de alguna galaxia, aterriza y listo. La paz no tiene ideología política ni religiosa. La paz es una forma de vida que se construye y afianza todos los días, y el camino para nosotros como colombianos apenas está empezando, porque cientos de años de guerras y violencias no se pueden olvidar, botar, reciclar o entender de un día para otro, ni siquiera de una década a la siguiente.



Después de haber sido prisionero por casi tres décadas, Nelson Mandela ofrece, como primer presidente negro de la República de Sudáfrica el perdón a aquellos que dieran un paso adelante y contaran la verdad de sus atrocidades. Aplaudo y felicito esta primera radiografía profunda realizada por los comisionados y sus equipos. Agradezco la honestidad y la valentía de víctimas y responsables de dar un paso adelante y contar su verdad. Porque efectivamente: hay futuro si hay verdad.

ADRIANA POMBO

