El primer territorio

Las guerras cuestan. ¿Pero las personas que dicen esto realmente conocen el precio? ¿Qué es lo que cuesta? La guerra interna de tantos frente a la guerra. Nos llenamos de armas, de búnkeres internos para salvar nuestros pensamientos. Cerrar los ojos, taparse los oídos. Estar encerrado. Siempre prisionera de los victimarios. Porque hasta la fecha las marcas en mi cuerpo y en mi mente dirigen y rigen mi vida. Por los monstruos sedientos de poder que abusaron de mi y de tantas otras. ¿Porqué unos cuántos pueden decidir el rumbo de muchos?

Todavía pensamos que el poder es decidir por la vida de otros. Que el poder es demostrar que somos más fuertes de la manera más primitiva. La violencia es el camino fácil para muchos, el camino más eficiente para lograr calmar su absurda idea de poder, de control, de reivindicación individual. Los caminos de las resoluciones pacíficas requieren conciencia, reflexión y diálogo. Pareciera que nos da pereza coger este camino, que nos da pereza parar y pensar por unos minutos y escoger estos caminos de reconciliación.



No me gustan las cifras ni los porcentajes, porque las personas víctimas de las guerras no somos números. Somos rostros con historias, con nombres, con sensaciones, con hijos, con madres, con padres, con dolores y con sueños. Construir lazos y relaciones de paz no es reportar menos tazas de asesinatos, violaciones, homicidios, robos. Construir estos lazos duraderos es relatar y escuchar historias, esclarecer verdades. Abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos son los recuerdos que están grabados en piedra en mi memoria, en alta definición, con todos los detalles ampliados. Y ahí están las cicatrices, que años después pueden reabrirse y de nuevo tengo que sanarlas, curarlas, cuidarlas. Al igual que el cuerpo grita en sus momentos más vulnerables, el cuerpo también susurra y acepta el silencio cuando es el momento de recuperarse.



Hoy decido poner mi voz al servicio de millones de mujeres y hombres víctimas del conflicto armado, de la guerra, de las violencias de género, de los abusos sexuales, del Estado, de las instituciones y del sistema. Hoy decido hacer públicas mis cicatrices, que también son las suyas. Y no son escuchadas, son silenciadas y distorsionadas. Voces que necesitan justificarse y deben demostrar su verdad. Y todo ello desde el primer territorio que habitamos, nuestro propio cuerpo.

ADRIANA POMBO