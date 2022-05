El baúl de la histeria

“Eres una histérica”. “Estás así porque tus papás se separaron”. “Eso es una depresión, ve a tu casa y descansas unos días”. Frases como estas las tuve que escuchar desde el día en que mi cuerpo y mi mente me hicieron el llamado más poderoso y contundente. Entré por primera vez a una siquiatría porque no podía respirar, dormir, pensar, vivir. A partir de ese momento pasé por varios profesionales de la salud mental buscando entender qué me estaba pasando. Después de algunos meses, de muchos comentarios y juicios sobre mis síntomas, encontré a un sicólogo y a una siquiatra que hasta hoy, más de dos años después, me acompañan a mirarme a mí de nuevo. El diagnóstico es trastorno por estrés postraumático (TEPT).



Durante años y de manera exponencial empecé a sentirme con mucha ira, sin poder dormir, en un estado de alerta constante, desconcentrada y sin disfrutar las actividades que antes disfrutaba. Muchos años pensé que era el cansancio físico de los recorridos que hacía, dos a tres semanas al mes, a territorios de esa Colombia profunda. Cuando entendí qué era el TEPT y que llevaba con él por lo menos seis años todos los recuerdos ocultos en rincones oscuros de mi mente empezaron a salir, a gritar, a arrollarme y despedazarme. Entendí que Colombia sufre de un trauma colectivo, el trauma que nos han dejado las estructuras violentas cotidianas, institucionales e históricas. Aprendimos a vivir y a sobrevivir en medio de esa(s) violencia(s).



El machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia, la misoginia, las aún persistentes estructuras coloniales, el sistema económico extractivista, entre otras, hacen parte de nuestro imaginario y de nuestra realidad colectiva y lo construimos desde que somos pequeños. Creo que muchas cosas las hemos dejado en un baúl, cerrado. Pero eso no significa que estén resueltas.



Una de las definiciones de voz dice: “el poder, facultad, derecho para hacer alguien, en su nombre, o en el de otro, lo conveniente”. Cuando la voz la tiene otro, perdemos el poder de decidir, de soñar, de imaginar, de querer. Siento que las voces de muchos colombianos han sido usadas en distintos momentos para la conveniencia de otros. Y solo espero que algún día reconozcamos nuestros traumas colectivos, sin juicios y con humildad, para sanar y transformar las estructuras violentas que nos rodean a diario. No somos histéricas, hemos vivido acontecimientos traumáticos y violentos toda la vida.

ADRIANA POMBO

