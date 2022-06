El cielo y el cuerpo enfurecidos

El cielo, cuando el bosque está siendo quemado, es un cielo café grisáceo, un cielo turbio, como el color de ríos cuando ha habido lluvias fuertes y llevan sedimentos entre sus brazos y piernas de agua. Cuando se logra ver detrás de la capa de humo se alcanzan a ver las nubes blancas, como si fueran un espejismo. Cae ceniza desde arriba y rozan la piel con un toque macabro, cenizas de árboles y pasto que ha muerto.

¿Quién escucha las voces de los bosques exigiendo justicia y reivindicación? En los atardeceres se mostraba el sol con un color rojo, rojo sangre, rojo fuego intenso. Pareciendo gritarle al mundo que no queme más bosque. Que deje respirar y vivir. Enfurecido.



A muchos nos han quitado la voz de las formas más atroces y horripilantes, igual que a los bosques y sus millones de habitantes. Por eso me apasiona ver a las mujeres decir: ¡NO MÁS! y seguir en la lucha por la equidad. Por eso me apasiona ver a los jóvenes luchando por sus tierras, por la apropiación territorial y la permanencia. Me apasiona y me conmueve ver que las personas que más han sufrido son capaces de perdonar y de soñar. Me apasionan los bosques pacíficos, amazónicos, caribeños y andinos. Creo profundamente en el cambio y en la transformación. Y creo que somos capaces de vivir tranquilos con otros y no a costa de ellos. Que no debemos destruir al otro para avanzar. Y estoy convencida de que el camino siempre ha sido y seguirá siendo la escucha profunda. La escucha de nosotros mismos, de los otros y de nuestro entorno. La escucha sin egos, sin diálogos internos que se apoderan de nuestras cabezas, sin querer tener la razón, sin comportarnos como gallos de pelea en un ‘ring’, para darnos cuenta después que perdimos más de lo que ganamos.



No es fácil hacer una pausa, porque muchos de nosotros sentimos que la vida y los procesos globales evolucionan a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, si no nos tomamos el tiempo y escuchar, no podremos avanzar como sociedad hacia un bienestar colectivo. La escucha activa es el cimiento de la interacción pacífica, humilde, empática y honesta.



Todos somos representantes de la tierra, nuestra tierra, que no conoce fronteras, que no está dividida arbitrariamente en zonas geográficas o clasifica a los seres humanos por su color de piel, su género, su sexualidad, su origen.



ADRIANA POMBO



