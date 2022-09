¡Calma, renacuajo paseador!

Me acuerdo de mi papá diciéndome: “Calma, Shakadí, aunque nadie se ha calmado cuando le han dicho calma”, y pienso sobre el origen de esta palabra: el calor sofocante o bochorno que hace en los días de verano, y en su definición: estado de la atmósfera cuando no hay viento.



Llegamos a Buenaventura a las tres y media de la tarde. A más tardar a las cuatro debemos estar montados en la lancha que nos lleva a Bahía Málaga-La Plata. El mar Pacífico no perdona salidas tardías. Llegamos al puerto a las cuatro y media. Nos recoge Saúl en la lancha de la comunidad malagueña. La salida es calmada. Sin embargo, llegando a un lugar bellísimo que llaman ‘las Cascadas’ el mar nos cobra la cuenta por salir tan tarde a perturbar su descanso, su fuerza, su rabia. “Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros...”, escucho rezar a mi compañera de Acandí. Y lo único que pasa por mi cabeza es: “El hijo de rana, Rinrín renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata a la moda...”. Ambas recitábamos versos que nos daban calma.



El agua entra en la lancha por todas partes, el cielo pareciera descargar el agua acumulada en meses; el agua del mar, salada, entra por delante, por detrás, por los lados. Todos estamos empapados, lavados. Incluyendo las lágrimas de pánico en los rostros de los pasajeros. Mis lágrimas. Tengo mucho miedo, la lancha se mueve de un lado a otro fuertemente y es imposible no partir las olas. Los golpes que nos damos opacan en ocasiones el miedo de caer en el mar.



Normalmente el viaje dura una hora, ese día fueron cuatro. Gracias a la experiencia y la calma de Saúl, finalmente llegamos a nuestro destino. Una comunidad pequeña, a la orilla del mar. Hermosa. Las casas de color verde, azul y amarillo. Y detrás de ellas, la selva pacífica. Llegamos en la oscuridad. La marea está en quiebra, la playa se extiende unos veinte metros hacia afuera. Nos reciben con comida y sonrisas. La señora que vive al lado de nuestro hospedaje se ofrece a lavar mi ropa, ya que, como ella me dice, el agua salada la daña y maltrata. Cinco minutos después de haber llegado me siento en casa, tranquila, la tormenta y el miedo habían quedado en el pasado.



Del mar, de los ríos, de los bosques, de la filosofía Ubuntu y de las comunidades que viven siendo parte de su entorno, aprendí a entender la calma como un ciclo en donde el viento viene y va. Colombia necesita calma. Y todos se la podemos dar.

