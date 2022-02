Crece la confianza de los padres sobre la seguridad en línea

Día a día surgen nuevas plataformas y tecnologías y, luego de dos años atravesados por una pandemia, nuestras preocupaciones como padres frente a la relación de hijos e hijas con los dispositivos móviles nos desafían a aprender cada vez más.

Como una empresa que busca conectar la información adecuada con los usuarios, Google ha estado trabajando en desarrollar herramientas robustas que permitan una navegación segura en internet, manteniendo la privacidad y la seguridad como pilares. Y hoy, en el marco del Día de la Internet Segura, damos a conocer una actualización del estudio que busca entender el cambio en las costumbres que atravesamos las familias de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, como resultado de las políticas de aislamiento, y sumando en esta oportunidad a Chile.



El estudio se enfocó, específicamente, en la experiencia de los padres frente a la educación virtual de sus hijos/as y el contacto con dispositivos conectados a internet. Como resultado mostró que el 68 % de los padres de Latinoamérica se sienten más cómodos con su hijo/a usando su dispositivo para uso educativo que antes de la pandemia.



Así mismo, demostró cómo más del 70 % de los padres se sienten más confiados de que los niños/as están bien informados/as sobre los problemas relacionados con la seguridad en línea y el 75 % de los padres creen tener el conocimiento necesario sobre seguridad en línea, algo que me anima positivamente a pensar en que mientras mayor control y cuidado, tendremos mejores ciudadanos digitales.

Sin embargo, nos resistimos más a dejarlos utilizar internet como uso social. Es por eso que en el estudio se demuestra que muchos padres han cambiado las reglas del hogar en cuanto al tiempo que pasan los/las chicos/as en línea, en cuya mayoría utilizan internet entre tres y seis horas, con el fin de permitirles interactuar con sus amigos y familia.



Esta transformación genera mayor intranquilidad, dado que es infinito el número de posibles riesgos que enfrentan los niños y las niñas en internet. Uno de los más nombrados, por ejemplo, es el grooming, que aumentó y alcanzó un 19,3 %, convirtiéndose en la mayor preocupación entre los padres de los países encuestados.



En pos de mitigar dichos riesgos se reveló que, al menos una vez, gran parte de los padres ha visitado el Centro de Seguridad de Google, el cual hoy actualizamos con más contenido. Herramientas como Safesearch nos ayudan a filtrar cualquier tipo de contenido explícito, evitando el riesgo de que nuestros hijos e hijas se encuentren con resultados no deseados. También es posible gestionar una cuenta familiar de Google, en la que se puede bloquear el acceso a sitios web que pueden significar un riesgo, y en plataformas como YouTube también existen herramientas de control parental en las que se puede filtrar contenido violento no apto.



El buen uso de las herramientas y una constante conversación y comunicación son fundamentales para no solo mantener seguros a nuestros hijos/as, sino para brindarles la mejor experiencia en línea. Desde Google, estamos firmemente comprometidos con el objetivo de hacer de internet un espacio cada vez más respetuoso y seguro para todas las personas. Aunque la privacidad y seguridad son prioridades diarias para Google, creo que el Día Mundial de la Internet Segura nos interpela a todos a mirar para qué usamos y usan nuestro hijos/as internet, qué medidas de protección tenemos frente a cualquier amenaza y qué tan informados estamos sobre nuevas tecnologías que nos ayudan a mejorar nuestra navegación en internet.

​Vicepresidenta de Google Hispanoamérica.