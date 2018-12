Sobre los guardianes

NUEVA YORK. La decisión de la revista Time de declarar a los periodistas el Personaje del Año por su imprescindible trabajo al exponer la manipulación y el cada vez más generalizado abuso de la verdad no estuvo exenta de controversia. Al fin y al cabo, la campaña de desprestigio contra el periodismo y quienes lo ejercen es incesante y tiene entre sus promotores a varios de los políticos más poderosos e influyentes en el mundo real y también en el virtual.

Pero, no por nada, Time lleva más de noventa años dictaminando quién merece recibir la distinción, y la elección este año de “los guardianes de la verdad” no podría haber sido más acertada.



La búsqueda y difusión de información independiente, relevante y veraz están amenazadas desde varios frentes, y el diagnóstico, que no es nuevo, no hizo más que agravarse este año que termina. Empezando por el ataque a la integridad física de los periodistas, que arreció de manera importante.



Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 53 profesionales de las noticias murieron ejerciendo el oficio en 2018, prácticamente el doble de lo registrado en 2017. De esos 53, por lo menos 34 fueron asesinados en represalia por su trabajo, en contraste con 18 periodistas víctimas de asesinato el año pasado.



Dos días después de que el CPJ dio a conocer estas estadísticas, una hielera que contenía la cabeza y las manos de un hombre no identificado fue dejada a las puertas de un periódico local en la capital del estado mexicano de Tamaulipas. “Síganse quedando callados para que miren”, decía la nota que acompañaba el paquete.



La represión encaminada a silenciar voces críticas también aumentó en 2018. Según el CPJ, a comienzos de este mes había 251 periodistas en cárceles de varios países, dos tercios de ellos acusados de cometer delitos contra el Estado y otro buen número sindicado de difundir noticias falsas.



Pero, en medio de la creciente hostilidad y los infundados cuestionamientos a su credibilidad y su buena fe, la prensa seria y comprometida premiada por Time continúa batallando contra la desinformación que infecta las redes sociales.



En estos tiempos de intolerancia y ebullición del autoritarismo, los periodistas responsables representan más que nunca la primera línea en defensa de la democracia. Propician el libre intercambio de ideas, proveen una plataforma para el discurso inteligente y alertan a la sociedad cuando se violan los límites de la civilidad. Más importante, mantienen a raya a los poderosos y los obligan a rendir cuentas, protegiendo el Estado y no el gobierno de turno, a nombre de todos los ciudadanos.



Sé que este argumento no es muy popular porque desacreditar la prensa se ha convertido en un hábito. Pero, en la ausencia de periodistas determinados a ejercer su oficio de manera libre y responsable, nos queda lo que reveló por estos días una investigación en The New York Times sobre la forma como Facebook monitorea y filtra los contenidos que ‘postean’ sus usuarios.



Revela el periódico que la labor de evitar que los más de 2.000 millones de usuarios de Facebook suban material peligroso o que incite al odio y la violencia recae en “moderadores” sin mucha formación, a menudo contratados en call centers. Y que, para filtrar los posts de los usuarios, los moderadores se basan en manuales armados sin criterios claros por comités compuestos por jóvenes ingenieros y abogados.



La noción de que quienes moldean el discurso político filtrando las ideas y las noticias que consume un tercio de la población mundial no tienen solvencia intelectual es totalmente asustadora. Y qué gran ironía que no sean ellos, sino los periodistas que actúan como guardianes de la verdad, los que carguen con el desprestigio.